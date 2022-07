Julio Bárbaro: ¿Hay salida cambiando al personaje?

¿Hay salida cambiando al personaje? Con esta pregunta/reflexión, Julio Bárbaro (entrevistado) interpela a este cronista. La pregunta, en realidad repregunta, es tras ser consultado por el arribo de Sergio Massa como superministro. Luego, el politólogo y exdiputado de la nación sostuvo que "Alberto Fernández fallo como presidente en el programa Metaverso de Ciudadano News.

“Hay un diagrama de la sociedad donde cuando usted escucha lo de Massa dice…, apoya a los empresarios A B y C, yo nací en un país donde la política la hacían los políticos y discutían con los empresarios, ahora, los empresarios son los dueños de la política y no son los responsables de pensar en los demás entonces, si usted disolvió la política y la pasó a los gerentes del empresariado no hay salida”.

¿Uno de los interrogantes que tengo es lo que propone el principal arco opositor es esto de la eficiencia del estado, viendo la contabilidad del estado como si fuese una empresa, pero tenemos un país con salud y educación pública?

-Yo fui diputado en un país donde había 4% de pobreza y no era el peronismo, la política que es algo más amplia que el peronismo, gobernó hasta el ’76 y los negocios del ’76 para acá. Entonces, cuando gobernó la política, vivimos todos, cuando gobernaron los negocios, viven ellos.

Usted dice del ’76 hasta esta parte gobiernan los negocios, ¿no importa que eso incluya al peronismo también?

-Pero el peronismo no está, el peronismo es una foto de Perón que ponen para robarse algunos votos, pero no hay peronista, radicales, liberales, hubo liberales dignos acá, tuvimos primero a los Pellegrini, Lanusse era un liberal digno y era un general y era golpista pero no era vende patria. El problema es si hay patria o no, entonces Bolsonaro es la derecha patriótica de Brasil y Lula la izquierda patríotica, nosotros no tenemos ni izquierda ni derecha patriótica, sonamos, decadencia en estado puro, se llevan lo que pueden, porque donde no hay patria hay colonia y donde hay colonia hay huida.

-¿Esto quiere decir que Espert, Milei y López Murphy por ejemplo, no son liberales dignos?

-No, son contadores, hablo de los liberales como lo político, no como economista. El economista es una instancia menor, como dicen, si los economistas fueran inteligentes, serían los dueños de las empresas y no los asesores, la Argentina tiene un problema político, no económico. Cualquier empresario le dice a usted que si le da la empresa al economista se la funde, estamos locos. Los economistas son buena gente para hablar de economía, pero el destino es una sociedad, no es económico.

-¿Qué hacemos entonces como república?

-Como república tenemos que reflexionar y discutir política y no economía, no tenemos que discutir el precio del dólar, sino cómo son las privatizaciones, cómo se recupera el estado en serio, cómo prevemos por 10 años que ninguno en el estado haga un nombramiento, cómo vamos haciendo que los sectores cedan su prebenda, somos una sociedad donde cada uno se llevó su pedazo y nadie lo quiere devolver. Entonces, hablar de política.

-En ese hablar de política, ¿volver a los ’90 podría ser una solución como lo dijo Mauricio Macri ayer en Bariloche?

-Si le sacan una idea a Macri hay que operarlo, basta, que haga negocios, que se lleve los pesos, pero no se lo puede ni escuchar pobrecito, antes los ricos eran cultos, ahora son brutos, no leyó un libro Mauricio, si no le habla de fútbol no hay de qué hablarle. Miren que lo voté, lo apoyé, él devolvió a Cristina, punto, que se vaya a la casa un rato, toma la política como un divertimento, nosotros nos hundimos y él se divierte.

¿La carencia de ideas tiene que ver también con la carencia de que aparezcan nuevos liderazgos?

-Sí, eso sí, y las ideas tienen que afectar intereses, tiene que decirle a los intereses acá terminaste. Me acuerdo que Mauricio Macri y quien habla, un día me citó y me dijo que qué quería yo para entrar al Pro y dije, que le devuelva el juego a las instituciones de bien público, porque que me vendan, que el juego es una industria para coimear un poquito cada uno, digo el juego por ir a lo más obvio y no me llamaron más. Si algún curro no se retrocede, por la cantidad de coimas que tiene la Argentina, hablar de política la verdad es como hablar de la inmortalidad del cangrejo.