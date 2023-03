Juan Venturino: " hay que dejar el panquequismo que marca nuestra política"

“Panquequismo en Política Exterior”

El analista expresó: “Hay contradicciones en nuestra política exterior, que tienen que ver no solo con un presidente panqueque, sino con alguien que no está entendiendo bien la lectura de las relaciones internacionales y tampoco esto debería ser en el fondo un problema, porque no le corresponde hacerlo a él, sino que debería estar de alguna manera bien aconsejado.

En este caso, ni uno ni lo otro. Entonces, estamos con ese conductor que no sabe adónde va a ir, y este es el mayor de los problemas”.

Venturino prosiguió: “De alguna manera, una vez que vos sabes adónde querés ir, probablemente tengas, en algún momento del viaje, parar a cargar nafta, necesites estirar las piernas, te agarra sueño, hambre o lo que sea, ahora, eso sí, tenés claro hacia dónde vas”, comentó el entrevistado de forma metafórica, con respecto a las pausas que puede tener una visión de política exterior, pero si las metas están bien direccionadas, puede reencauzarse.

El analista sostuvo: “Cuando no sabés adónde vas, estás en el horno y eso es lo que le está pasando a la Argentina en los últimos 40, 50 años. No tenemos muy claro qué queremos ser como país en el mundo y esto viene a colación por una discusión en el ámbito doméstico que no podemos soslayar.

Una interna política de dos grandes coaliciones partidarias en Argentina o dos grupos de poder o dos lados detrás de la grieta.

Ahora, también tenemos que prestar atención porque nosotros le damos entidad a este duelo y no lo cortamos de base para así exigirles un trabajo serio en pos del bien común”.

“Un senador estadounidense no tiene nada que opinar”

Desde Metaverso le preguntaron sobre los tweets de Cristina Fernández, donde escribió que “las malas noticias venían del norte”, en referencia a un senador republicano que le pidió al presidente Biden que se investigase a la vicepresidenta por corrupción.

Venturino respondió: “Ted Cruz, fue precandidato a presidente y perdió contra el mismísimo expresidente de Estados Unidos, ahora está muy amigo con él y este legislador representa también a ciertos intereses".

"Y es importante entenderlo, ¿qué hace un senador hablando de un problema judicial de la actual vicepresidenta de la Argentina?... Y aparece el fantasma este (Cruz), montando esta escena. Cristina, de alguna manera, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Ahora, ¿qué hace un senador de otro país opinando de la política interna de un país extranjero?"

"Y, algo peor, no es que opine, es que acá nosotros lo pongamos en primera plana y esto habla más de nosotros que de ellos”.

Cristina Fernández vs Ted Cruz

En sintonía con las reflexiones de Venturino, surge desde la mesa: “Hay muchos que les encanta ir el 4 de julio a la embajada”.

“Por supuesto y no está mal que vayan, el problema es cuando los que visitan la embajada americana están representando intereses que no son los de Argentina. Si estás defendiendo intereses de otros y, a su vez, se refleja en las operaciones de medios de comunicación, que lo muestran en primera plana de sitios nacionales y regionales… Claramente, es un grupo afín a la cámara de comercio de Estados Unidos y nosotros le damos repercusión”, esto debería ser una discusión de soberanía y de no injerencia extranjera”.

Juan Venturino, analista político

¿Amenaza de la Inteligencia Artificial?

Desde la mesa de Metaverso: “Ayer salieron gurús informativos, encabezados por Elon Musk, pidiendo que se modere el avance acelerado de la inteligencia artificial”. ¿Es para beneficiar intereses propios o porque se vislumbra una amenaza real?

“Creo que la inteligencia artificial, en este punto de desarrollo, es un tema que creo, se dieron cuenta, se nos estaba yendo de las manos, porque no solo hablamos de un buscador o de un programa que te ayuda a inventar una imagen personal”.

“Estuvo el otro día el expresidente Macri hablando de esto, o las famosas fotos del papa Francisco vestido como si fuera un rapero. Hay mucho más detrás de lo que se muestra en redes u otras plataformas, y obviamente nos debe hacer pensar que si no hay una regulación de esta tecnología puede llegar a ser muy peligrosa y convertirse en un problema global rápidamente”, sentenció Venturino.

Como un ejemplo llamativo del tema en cuestión, el analista dijo: “fijate el caso de la empresa, esa que recibió una importante inyección de dinero, se llama ‘OpenAI’. De inteligencia artificial abierta ya no tiene nada porque ahora representa intereses privados.

El software que desarrolló esta firma mostró estar reaprendiendo con las premisas de su programación y con un poderoso buscador en internet. Muestra ciertas respuestas muy certeras y si esto no se regula estoy seguro de que va a terminar mal”.

Aumenta el temor frente al avance acelerado de la inteligencia artificial

Para finalizar, Juan Venturino reflexionó: “Ahora, qué pasará si empiezan los Estados a trabajar con esto, si las fuerzas militares empiezan a trabajar con esto, cómo sigue este asunto, cuál es el límite, realmente me preocupa y mucho, y digo también que se están acordando tarde estos referentes del mundo corporativo de alertar que en todos lados la inteligencia artificial necesita una regulación".

"Yo estoy seguro de que es completamente necesario, la pregunta es cómo, cuándo…”