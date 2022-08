Juan Grabois anunció que se va del Frente de Todos

En medio de las internas en el Frente de Todos, Juan Grabois anunció que dejará de ser parte del oficialismo. Hacía ya tiempo que venía manifestando su descontento con la gestión de Alberto Fernández, pero el pasado fin de semana fue uno de los que apoyó presencialmente a Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta, lo que generó sorpresa en el ambiente.

De hecho, el dirigente social había anticipado su salida en caso de no haber cambios en el rumbo económico y lanzó dardos no solo contra Martín Guzmán, sino también hacia Silvina Batakis en su corto plazo dentro del Gobierno y al actual ministro de la cartera, Sergio Massa, del cual esperaban avisos que no llegaron aún.

"Estamos planteando un debate interno muy fuerte y, si no hay medidas redistributivas, nos vamos a ir del bloque. Es una decisión tomada por la mayor parte de nuestra militancia y la vamos a refrendar en un congreso. Vamos a seguir peleando en la calle por los más humildes. Defender a Cristina y defender a los humildes es absolutamente coherente”, fue la última advertencia pública que hizo Grabois este domingo.

"Primero los últimos"

Por medio de sus redes sociales, el militante popular realizó un extenso descargo en el cual reclamó que “se cumpla el contrato electoral de 2019, cuya cláusula central era ‘primero los últimos’".

"En solidaridad con los últimos y por lealtad a este contrato electoral", escribió el dirigente, es que "el Frente Patria Grande va a definir su corrimiento del bloque el 4 de septiembre".

Horas más tarde de la publicación, Grabois declaró en diálogo radial que los "defraudaron y decepcionaron".

“Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, aseveró.

El líder del Frente Patria Grande aseguró que se va del FDT en el mismo día que el Gobierno anunció un refuerzo de $20.000 por hijo en las asignaciones familiares de los hogares de menores ingresos. Si bien lo vio como un paso, aseguró que no es suficiente.

“Este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”, criticó el rumbo que adoptó el Poder Ejecutivo tras la llegada de Massa, y consideró que la política argentina “está compuesta casi en su totalidad por gente mediocre e insensible”.