José Luis Espert: "Sueño con ser presidente"

Si bien aún queda más de un año para las próximas elecciones nacionales, este jueves el economista José Luis Espert aseguró: "Sueño con ser presidente". Así el referente político se pone en carrera para los próximos comicios. Además, sostuvo que quiere ganarle al kirchnerismo para que "no vuelvan más".

En diálogo con Metaverso por Ciudadano News, Espert sentenció: "Sueño con ser presidente, pero no para colgarme la banda, no para que el Ejecutivo este a nombre mío durante cuatro años. Si no para cambiar el país, eso es lo que realmente me interesa".

Consultado por si estaría dispuesto a armar una coalición como lo fue el Frente de Todos para derrotar a Mauricio Macri, el diputado de Avanza Libertad dijo: "Estoy dispuesto, quiero ganarle al kirchnerismo, pero para que después no vuelvan más. Eso implica no ser la Alianza en el 1999, y tampoco ser Cambiemos en 2015".

Desde su punto de vista, desde Juntos por el Cambio le están "copiando" la forma de hacer campaña "con lo que nosotros creemos que hay que hacerla, con la verdad. Decí lo que vas a hacer para tener mandato popular con lo que vas a hacer" y advirtió que espera que "no sea solamente una cuestión electoral para que te voten y después te cagas en lo que le dijiste a la gente".

Al respecto, dijo que desea "armar la alianza lo más fuerte posible para ganarle al kirchnerismo en el 2023".

"Tenemos que dejar de ser mangueros del mundo para no vivir con crisis de deuda y atados al Fondo Monetario Internacional, que debería desaparecer, porque ese organismo no sirve para nada", sentenció.

Así las cosas, reiteró su propuesta de achicar el tamaño del Estado y "lo ineficiente que es".

"La sociedad no tiene ganas de estar esclavizada a impuestos para mantener a este Estado que no sirve para nada", sentenció.

Así las cosas, antició la necesidad de "hacer una reforma laboral profunda. Si nos ponemos de acuerdo en esas tres cosas vamos. Si no voy solo defendiendo las ideas de la libertad que nos están dando muy buenos resultados. Estamos girando la discusión en el camino correcto".

¿Dolarizar la economía?

En las últimas horas, Javier Milei marcó que una solución para salir de la crisis económicamente es dolarizar, sobre este tema, Espert advirtió: "Dolarizar debe ser la frutilla del postre para aquellos que están con ganas de eso. Pero nunca debe ser la punta del ovillo. Para que una dolarización funcione, tenés que hacer las mismas cosas para que el peso funcione. Entonces tenés que hacer lo que te nombre antes primero. Porque con un Estado así te derrumban cualquier régimen monetario que vos tengas".