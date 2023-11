Javier Milei: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina"

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dio su primer discurso como presidente electo y manifestó que "comienza la reconstrucción de Argentina".



En un mensaje desde su comando de campaña, Milei señaló que la de hoy "es una noche histórica" y agradeció "al equipo que viene acompañando hace dos años para lograr tener un presidente liberal libertario".

Y agregó: “Gracias por lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario”. “Dijimos que los votos estaban y que había que cuidarlos. Y vaya si los cuidamos”.

“Quiero agradecer el presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, como nunca se ha visto en la historia, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita”, expresó en parte de su discurso.

“Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad. En definitivamente, las ideas de nuestros padres fundadores. Esas ideas se basan en tres premisas: un gobierno limitado, que cumple a rajatabla con los compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y comercio libre”.

"Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad", resaltó Milei.

“Quiero decirles que todos se quieran sumar al PRO serán bienvenidos. Es más importante lo que nos une que lo que nos separa”.

El presidente electo le hizo un pedido al Gobierno actual y al pedirle que “en esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, al Gobierno queremos pedirles que sean responsables y que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final de su mandato”.

Y agregó: “La situación de Argentina es crítica, no hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza, ni para medias tintas. Si no avanzamos en cambios estructurales, nos dirigimos a la peor crisis de toda la historia. Trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por una clase política”; concluyó.