Horacio Rodríguez Larreta acusó de improvisado al Gobierno

Las declaraciones de Alberto Fernández contra los productores que no liquidan su cosecha “cuando el país los necesita” generó múltiples respuestas de los sectores de la oposición. Desde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta hasta distintos miembros de otros partidos se expresaron en contra del presidente.

La opinión de Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño, aseguró que Casa Rosada improvisa el manejo de la crisis y pidió al Gobierno un plan para frenar el alza del dólar y la escalada inflacionaria.

“Para atraer inversiones primero hay que dar previsibilidad y tener reglas de juego que se mantengan en el tiempo. Hay que generar confianza. Nadie va a invertir si no sabes qué va a pasar en la Argentina de esta tarde. No hay soluciones mágicas”, aseguró el jefe de gobierno.

Larreta analizó que “no sirven los parches”. “Ayer estábamos todos pendientes a ver qué decía el gobierno para que el dólar no suba hoy a la mañana antes de que abran los mercados. No se puede vivir así”, comentó.

Además, respecto a las posibilidad de un acuerdo entre los distintos sectores, informó que desde el Gobierno “nunca han mostrado voluntad de diálogo, ahora tampoco. Y si lo hubiera, ya lo saben, lo dijimos, el ámbito es el Congreso”.

Otras voces de la oposición

Otro que se expresó fue Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, quien analizó que el mensaje del Presidente “sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”. “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”, continuó.

Al mismo tiempo, el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, contestó al discurso del presidente: “tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros cinco meses del año gracias al campo. Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio”.

Por otro lado, el liberal José Luis Espert aseguró: “la soja y los dólares que representa, son de los productores que la sembraron y cosecharon laburando de sol a sol durante meses. No es del Estado ni del Banco Central ni de la sociedad. Los chacareros tienen el derecho de no vender nada si lo quieren. Presidente ridículo”.