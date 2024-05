"Hay que ver qué pasa con la Ley Bases y después ver si el Consejo de Mayo tiene lugar"

En su discurso de conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo, realizado en el Cabildo de Córdoba, el presidente Javier Milei anunció la creación del Consejo de Mayo, que estará conformado por diferentes instituciones y tendrá diversas funciones.

El sociólogo y docente, Pablo Romá, analizó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, lo que significa la creación de esta instancia y sobre el camino que le queda a la Ley Bases.

“El Gobierno propone este consejo con representantes de distintos sectores que analizan las leyes, pero no se sabe qué características va a tener. Hay una situación difícil y hay que esperar, ver qué pasa con la Ley Bases y después ver si ese Consejo (de Mayo) tiene lugar o no, habrá que ver si el pacto queda en pie o no”, comentó Romá.

A su vez, explicó, según su postura, cómo se entiende el fenómeno Milei y considera que hay que analizarlo en dos planos: “Sectores de la sociedad tienen legítimamente el derecho de creer que este planteo que trae el presidente puede cambiar la situación que vive la Argentina, sobre todo porque el discurso de Milei con respecto a la casta tiene llegada en sectores de la sociedad”, dijo.

Y agregó: “También hay sectores que confían en Milei, que entienden que el ajuste está cayendo sobre ellos, que este esfuerzo no se sabe si va a resultar en ese estadio de prosperidad y bonanza que plantea el gobierno y plantea Milei y se empiezan a generar tensiones, no es una situación lineal porque se juegan las expectativas y esas expectativas también están condicionadas por el sacrificio”, aseveró.

“El Gobierno necesita acortar los tiempos ya desde principio de año, porque si esta situación se sostiene en el tiempo puede ser peligrosa y ya lo vimos en Misiones, que no es algo que no pueda pasar en otras provincias, eso también es un condicionante en los gobernadores a la hora de votar la Ley Bases”, comentó y concluyó: “Hay una tensión porque hay sectores de la sociedad que entienden que la situación tiene que cambiar y la pobreza tiene que bajar, pero también la discusión de los salarios empieza a ser muy importante, no solo la baja de la inflación”.