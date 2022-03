Guillermo Moreno salió al cruce de Fernández: "Es peor que De la Rúa"

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el escenario inflacionario actual son los principales temas políticos que se encuentran actualmente sobre la mesa. Al respecto, el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró que "para resolver la situación" es necesario que renuncien el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El referente peronista se refirió al escenario nacional actual y sostuvo que es necesario "antes de que la calle grite", tomar el "toro por las astas y resolver la situación".

Desde su punto de vista, la respuesta sería que el presidente y la vicepresidenta renuncien y se aplique la Ley de Acefalías, es decir, la norma que establece la línea de sucesión presidencial en el país.

Según la misma, en caso de que el presidente renuncie, por ejemplo, debe sucederlo el vicepresidente. Sin embargo, si este último está impedido, el órden de sucesión temporaria es: el presidente provisional del Senado; si este falta, el titular de Diputados y, si ambos no pueden, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ellos deberán ejercer el cargo provisoriamente hasta que la Asamblea Legislativa elija un nuevo presidente.

"Para eso tiene que, obviamente, renunciar el presidente y la vicepresidenta, pero sí es un buen momento, como hubiese sido un buen momento que (Fernando) De la Rúa renunciara en junio o julio y no esperar hasta diciembre con los hechos luctuosos que sufrimos", sostovo Moreno al respecto en Metaverso por Ciudadano News.

El político peronista apuntó contra Alberto Fernández y aseguró que "es peor" que el expresidente de la Alianza. "De la Rúa se enfermó, ya durante el 2001 había empezado a tomar pastillas, estaba medicado. Alberto Fernández no está enfermo. Es así", manifestó y agregó: "no es apto, que no es lo mismo que estar enfermo".

Desde su punto de vista, en el hipotético caso que se diera este escenario de dimisión de los mandatarios, la Asamblea Legislativa debería elegir a un "un gobernador veterano, un peronista de experiencia, alguien que haya vivido -las crisis- de 1989 y 2001, que tenga claro lo que va a acontecer desde el punto económico y político".

"Esto es Alberto Fernández"

Durante la entrevista, Moreno cruzó una y otra vez a la cúpula presidencial. "Cristina eligió a un socialdemócrata confeso", apuntó el exfuncionario nacional y advirtió: "No es un títere de nadie, le encanta tomar decisiones, lo que pasa es que las toma mal".

"Lo conozco hace 30 años. No es una sorpresa, la ineptitud de Alberto es de toda la vida, toda la vida se levantó tarde. Es un muchacho que no tiene aptitud para la gestión", disparó.