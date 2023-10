¿Grieta en la ultraderecha? Villarruel cuestionó el vínculo de Milei con Luis Barrionuevo

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, se mostró a disgusto con el vínculo “estratégico” entre su compañero de fórmula, Javier Milei, y el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo: “Me incomoda, por supuesto", remarcó al respecto.

Tras los señalamientos por los vínculos de su espacio con el gremialista, Villarruel denunció "vivimos un ataque constante por el tema de la conformación de las listas", y aclaró: "No me consta que haya ningún delincuente" en las listas, como le espetó Patricia Bullricha, candidata a la Presidencia de JxC, a Milei en el debate de este domingo.

"Gente de otro lado sí, pero tenemos gente que ha estado en su momento en el kirchnerismo y en Cambiemos", resaltó la abogada nagacionista de los delitos de lesa humanidad, luego de que desde Juntos por el Cambio, acusaran al ministro de Economía, Sergio Massa, de completar con militantes propios las nóminas que integrarán la boleta del libertario.

Consultada por la incorporación del sindicalista, la diputada enfatizó: "No lo conozco, pero no es un personaje con la que tenga acuerdo".

"Si tengo que hablar de un sindicalista, a mi me gusta (José Ignacio) Rucci, no me gustan los del presente", continuó, y subrayó: "Me incomoda, por supuesto, como le incomoda a cualquier persona en un país en el cual no hay agremiación libre".

José Ignacio Rucci, ligado a la derecha peronista, fue asesinado el 25 de septiembre de 1973. Fue secretario general de la CGT como líder de la representante a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y muy cercano a Juan Domingo Perón.

Villarruel puntualizó además: “En un país donde la matriz sindical es tan fuerte y tiene hipotecado nuestro futuro, tenés en algún momento hablar con ellos también. Cuando esté en el Senado, voy a tener que hablar incluso con personas con las que no quiero hablar, pero porque ya no me represento a mí, sino al pueblo argentino”.

Milei reconoció su alianza con el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, al darle la bienvenida a “todos los que quieran hacer una nueva Argentina” a los que calificó como "aliados” y de esa forma argumentó el pacto de financiamiento y fiscalización con el sindicalista.

Luis Barrionuevo (81), quien desde hace más de 40 años es representante gremial, descartó querer acceder a un cargo, pero en su lugar reclamó "un presidente amigo".