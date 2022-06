Gran expectativa por la llegada de Patricia Bullrich a Mendoza

El diputado provincial del PRO, Enrique Thomas, confirmó que el próximo lunes la presidenta del partido, Patricia Bullrich visitará la provincia de Mendoza.

“Como habrán visto, Patricia presentó su equipo en Buenos Aires con participación masiva de dirigentes que tienen experiencia de Gobierno, más otros que se suman a lo largo y ancho del país. Contentos de contar con Patricia el lunes 13, va a estar en Mendoza, va a tener una agenda apretada pero con mucha participación de todos los mendocinos que están identificados con ella, que la quieren acompañar, que les gusta su estilo y propuestas. Nos preparamos para esta visita que va a ser importante”, destacó el legislador en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

En cuanto a la consulta sobre una posible candidatura a presidenta, Thomas dijo: “Cuando le preguntan si va a ser candidata, lo que ella transmite es que primero tenemos que tener los equipos necesarios para plantearnos si se puede ser candidato a presidente para gobernar el país desde el 2023. Ella sabe que los argentinos y los mendocinos tienen muchos problemas, están muy enojados por los problemas del día a día, con la inflación que nos come los salarios, con los problemas de inseguridad".

"Seguramente, ella está construyendo y estamos acompañando muchos dirigentes nacionales y provinciales las propuestas y planes de trabajo. También habrán escuchado que tiene 4 o 5 propuestas fundamentales que van al fondo de lo que los argentinos estamos viviendo y de lo que nos angustia. Respecto al trabajo, a la inseguridad, la inflación… me parece que es el desafío que tenemos por delante”, explicó el diputado, y agregó: “Puedo decir que me encantaría que sea candidata. Ella habla de su precandidatura, pero seguramente la vamos a tener como propuesta principal para gobernar el país en el 2023”.

Por otro lado, Thomas hizo referencia a cómo es el armado de esta fuerza política en Mendoza y explicó que estuvieron en Buenos Aires con un conjunto de dirigentes que participan desde el mismo Pro y que preside Patricia Bullrich y también desde otras fuerzas políticas que se van sumando. “En la provincia tenemos una cantidad importante de dirigentes, vamos a tener más en la medida de que el trabajo de armado de equipos y análisis de los problemas que tiene el país vaya avanzando. Pero habrán visto al diputado Guillermo Mosso, a la diputada Josefina Canale, al senador Pablo Priore, concejala Sol Salinas, la ex diputada Hebe Casado… se van sumando dirigentes representativos que están dispuestos a trabajar con ella para que Mendoza también tenga participación activa en los equipos de Patricia”.

Con la mirada puesta en el próximo año, el diputado se animó a adelantar que “estamos ante una oportunidad única, irrepetible de ganar en primera vuelta en el 2023. A mi criterio, Patricia es la que mejor representa la necesidad y aspiraciones de los argentinos. En ese sentido, si me preguntan mi opinión, creo que Mauricio Macri va a ser uno de los grandes electores del espacio. Pero me parece que no va a participar como candidato, sí como apoyo imprescindible para cualquiera de los candidatos de nuestro partido, inclusive, como dirigente que será prenda de unión dentro de Cambiemos con las otras fuerzas políticas".

Por último, agregó que "creo que los dos candidatos más posicionados, que llegan mejor armados serán Patricia y seguramente competirá Horacio Rodríguez Larreta. Macri como nuestro presidente, como el gran elector que el martes nos dio un apoyo explícito como lo ha hecho con Horacio, y también compartiendo una parte importante de su equipo que tuvo gestión de Gobierno en nuestra gestión del 2015 al 2019”.