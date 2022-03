Fuerte advertencia de Pablo Moyano: "Si hay ajuste saldremos a la calle"

El cosecretario general de la CGT y secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, defendió este sábado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió que "si hay ajuste saldremos a la calle".

"A nadie le gusta acordar con el FMI porque sabemos que son chupasangres en todos los lugares del mundo, pero era la única solución", resaltó Moyano en declaraciones radiales.

En ese marco, el dirigente sindical consideró que si el Gobierno nacional no hubiera logrado acordar con el organismo de crédito internacional "hubiera sido un descalabro total de la economía".

"La tranquilidad que nos transmitió Martín Guzmán cuando vino a la CGT y las varias charlas que hemos tenido con el presidente no dieron la tranquilidad de que no va a haber reforma laboral, que no va a haber ajuste, no va a haber reforma previsional", puntualizó.

Sin embargo, el referente de Camioneros anticipó: "Si hay reforma saldremos a la calle, como marca nuestra historia. Tenemos la palabra del presidente, pero en caso de que haya ajuste o reforma, de lo que sea en contra de los trabajadores, por supuesto que vamos a estar en la calle".

En otro tramo de la entrevista, el sindicalista reconoció que existen diferencias en el Frente de Todos, pero consideró que "eso no quiere decir que se va a romper", y completó: "No nos vamos a dividir".

Para Moyano, la crisis en la coalición de gobierno se terminará una vez que "se calmen las aguas de lo que pasó con el tema del FMI", y agregó: "Nuevamente vamos a estar todos juntos. Con nuestras diferencias, con los matices, porque no queremos que vuelva la derecha".

Al referirse a la "guerra" contra la inflación que planteó el presidente Alberto Fernández, el dirigente de la CGT indicó: "Hace rato le pedimos al Gobierno que controle los aumentos en la canasta familiar. Ojalá que de una vez por todas el Gobierno nacional le encuentre la mano a poder frenar la inflación".