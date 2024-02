"Fue un verdadero quilombo el tratamiento de esta ley"

Tercer día consecutivo y los legisladores volvieron a sentarse en sus bancas para retomar la discusión sobre la denominada Ley Ómnibus.

Se espera que durante la jornada de discusión de este viernes se concrete la votación de la Ley de Bases. Sin embargo, minutos antes de dar comienzo a la sesión de hoy, el diputado nacional del PRO por Santa Fe, Gabriel Chumpitaz dialogó en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y expresó su opinión sobre la maratónica sesión que se viene realizando.

“Viene muy bien la discusión, viene llevándose con normalidad dentro de los parámetros de una discusión de una ley tan difícil, tan extensa y tan convulsionada”, reveló Chumpitaz.

—¿Vas a acompañar en lo general y en lo particular?

—Voy a acompañarla en términos generales, voy a votar en contra en algunos artículos, como por ejemplo, el de biocombustible, que afecta a la provincia de Santa Fe, entendiendo que hay que trabajar con todas las industrias, no solo las pequeñas y medianas sino también las grandes, pero en este caso el gobierno está elevando una propuesta para que las grandes petroleras se queden con todo el biocombustible de la Argentina y eso me parece un error muy grave.

"Estoy pensando el tema de la facultad delegada entendiendo que es una cuestión muy importante que el Congreso siga trabajando de la manera que venía trabajando", estimó el entrevistado.

—El oficialismo realizó ayer una contrapropuesta para intentar encaminar la negociación, modificando el tema privatizaciones y facultades delegadas, desde afuera de la sensación que esto es una estrategia improvisada para lograr esa negociación y que esto se apruebe, ¿desde adentro no se percibe de la misma manera?

—He notado al gobierno nacional mucha displicencia a la hora de debatir, de llevar adelante todas las discusiones durante este mes, muy poco profesionalismo a la hora de encarar los temas, eso preocupa porque si no hubiera estado el PRO, el radicalismo, inclusive otros sectores como el Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto, esto no avanzaba ni medio centímetro. No he visto a diputados de la Libertad Avanza manifestarse en los medios de prensa, pelear, discutir, debatir los distintos temas y los veo muy quietos, confiados, gritando 'viva la libertad carajo', pero no en el verdadero debate político que requiere el Congreso Nacional y el parlamento, eso es un problema para el Gobierno.

—¿Sabrán debatir y lo que deberían ir a defender? Varios diputados no sabían muy bien qué estaban votando con las modificaciones

—El articulado es muy difícil seguirlo con los cambios, arrancó una ley de seiscientos y pico de artículos, después son trescientos veinte pico, se van ingresando modificaciones a los dictámenes, a los de mayoría, minoría, se van votando por mayoría distintos cambios y eso en el transcurso de las horas se va haciendo difícil, no es un trámite sencillo. Por eso en su oportunidad nosotros presentamos la propuesta de que se tenía que hacer una hoja de ruta donde se determine tema, fecha, conclusión y un compromiso de por lo menos dar el debate y la votación.

"No digo si en positivo o negativo, pero sí un compromiso de fecha de votación. Eso no avanzó, no se logró, que me parece que era lo más importante, generar dos columnas vertebrales con los temas urgentes de la Argentina, principalmente, la inflación, la economía y la inseguridad. No estoy diciendo que los otros temas no haya que tratarlos, sino que son importantes, pero quizá no tan urgentes como el bolsillo del argentino", agregó.

—Desde su opinión, ¿qué puede pasar con la gobernabilidad de Javier Milei si se aprueba esta ley?

—Entiendo que el Gobierno centralizó esta Ley de Bases en cuestión comunicacional, de marketing político, haciendo creer que si la ley no se aprobaba íbamos al desastre. La Argentina ya está en medio de un desastre, tiene 50% de pobres, tiene territorios copados por el narcotráfico. Vive una crisis espantosa en términos culturales y educativos, está viviendo la cuarta generación de gente que no trabaja y que vive de un plan, una Argentina inviable, con lo cual el Gobierno ya está metido, como todos los argentinos, en una gran crisis.

"Ahora, todo dependerá de la capacidad del Gobierno de gestionar, porque una ley es solo un papel escrito y el Gobierno tiene que tener la capacidad de gestionar y tomar las decisiones que bajen la inflación, que acomoden la seguridad, que mejoren la infraestructura. Lo del Gobierno me preocupa bastante", opinó el entrevistado.

—¿Los políticos van a reconocer el peso político de, por ejemplo, votar por el sí cuando en la calle hubo una represión por parte de las fuerzas de seguridad?

—Claramente, uno como diputado tiene que hacerse cargo de lo que vota, y para eso hay que estudiar los temas. Fue un verdadero quilombo el tratamiento de esta ley, creo que no es serio hacer las cosas así. También hay un sesgo de picardía por parte de los distintos espacios: el kirchnerismo queriendo suspender, la Libertad Avanza mirando si tiene los votos o no, algún pícaro tratando de sacar ventaja de esa negociación o votación...

"Pero son parte de la dinámica parlamentaria, de la política y entendemos que es así y no estoy haciendo una valoración, sino diciendo que en un tema tan trascendente se tendría que haber hecho una hoja de ruta", finalizó Chumpitaz.