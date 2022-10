El presidente Alberto Fernández habló por primera vez de la polémica crítica de uno de los personajes de Gran Hermano, Walter "el Alfa" Santiago, quien lo acusó de pedir coimas. "No me voy a quedar callado cuando me agreden", respondió el mandatario en diálogo con el canal C5N.

En ese sentido, el mandatario respaldó los dichos de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti al señalar que la funcionaria transmitió su pensamiento, y reiteró las críticas para "el Alfa", contra quien además avisó que iniciará acciones legales.

"El Presidente es una persona honrada, nunca participó de un hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia", expresó Fernández en tercera persona, al tiempo que aclaró que su decencia "es lo único" que tiene para dejarle a sus hijos.

"Si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a atacarlo igual. Lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente, y yo eso no lo dejo poner en tela de juicio porque soy una persona honesta", señaló muy enojado el presidente.

Si bien se trata de la primera observación directa del mandatario, su portavoz adelantó su postura a través de una serie de tuits en los que cuestionó al participante del reality. Cerruti defendió la integridad del mandatario al asegurar que no se conocen y que no hay ningún vínculo entre ellos.

"No íbamos a dejar pasar que un personaje dijera, con convicción y en una especie de situación amigable, que conoce hace muchos años al Presidente y que lo coimeó toda la vida", había manifestado la funcionaria sobre los dichos del polémico participante de GH.