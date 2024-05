Pese al anuncio del Gobierno nacional sobre la normalización del servicio de gas, la UCR exigió que el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, se presente urgente en el Congreso para brindar explicaciones respecto a lo sucedido en las últimas horas.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, Marcela Coli, diputada nacional por La Pampa por la UCR, expresó: “Como diputados tenemos la función de plantear en cada proyecto las preocupaciones, inquietudes, modificaciones, etcétera”.

“Se ve claramente la improvisación, si fue administrativamente, económico, el que no se hiciera como corresponde en tiempo y forma”, dijo y continuó: “Además, queremos que nos clarifiquen cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este desabastecimiento, nos comente también cuál es el programa de trabajo que tiene para que esto no se vuelva a repetir para la época del invierno”.

La diputada además remarcó que a pesar de estar de acuerdo o no con algunas acciones que ha llevado este gobierno, sí quiere tener en claro cuáles son las prioridades de la obra “fundamentalmente para la provisión de gas y no seguir importando, y no generar incertidumbre”.

En tanto, destacó: “Tenemos que generar el valor agregado en las materias primas, sostener los empleados, los trabajadores y esto genera todo un estancamiento y una preocupación e incertidumbre teniendo en cuenta la época en la que estamos y también hay que ver que se puede hacer inversiones”.

Por último dijo: “La previsibilidad es lo que te permite proyectar en corto, mediano o largo plazo, si no tenés previsibilidad, si no hay un diseño de trabajo, un programa energético, de gas, de industria, producción, valor agregado, materia prima lógicamente que nos va a pasar esto, evidentemente había que ordenar el país”.