Fake news y política global: la verdad detrás de las acusaciones en la Antártida

Se encendieron las alarmas al indicar que Rusia habría descubierto en la Antártida una reserva de petróleo por un valor estimado de 511 mil millones de barriles, unas diez veces superior a la producción total del Mar del Norte en cincuenta años o dos veces las reservas de Arabia Saudita, según informó el diario británico The Telegraph. Un politólogo expresó que es falsa la noticia.

El Tratado establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda actividad militar y los ensayos de toda clase de armas. Asimismo, resguarda adecuadamente la reivindicación de soberanía argentina en la Antártida frente a los reclamos superpuestos al argentino.

El Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961, al obtener la ratificación parlamentaria de todos sus signatarios originales.

En declaraciones en Círculo Político, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Mariano Aguas, Politólogo, especialista en temas de política antártica y ambiental, explicó: “No estaría violado el acuerdo, es como si vos estás casado, tenes un contrato de matrimonio, hay un vecino que dice que sos infiel entonces te inician una causa de divorcio. El punto es este, estas son las noticias que los científicos rusos habían encontrado reservas potenciales, esto se sabe desde el 2020, ahora, esto suena a otra cosa, porque Rusia no ha violado nada en este sentido. Nadie está sacando petróleo, ni haciendo perforaciones porque está prohibido todo eso.

Y agregó: "Lo que hay y no se sabe muy bien que hay, es una movida política a nivel global con esta noticia falsa. Es un fake news que se dio a rodar y salió y lo tomó un periódico inglés y hay todo un room room. Ahora, previo a la reunión en estos días comienzan las reuniones consultivas del tratado Antártico, que se reúne una vez por año, y el comité de protección ambiental, entonces objetivamente, no tiene nada de eso".

Y explicó: "Que se sabe que en la Antártida puede haber petróleo, se sabe. El costo de producción sería enorme todavía con las tecnologías que hay hoy en día porque eso estaría en el mar de Weddell, bajo miles de metros de hielo, pero este prohibidísimo hacer esas cuestiones por el tratado antártico y por una adenda especial del tratado que se llama el protocolo de protección ambiental que se firmó en el 91 y entró en vigencia en el 98".

Y recalcó que "Esto suena mucho a fake news, mucho, por supuesto que ha generado un revuelo enorme. A mi criterio, me parece más una puja en otros lados, como por ejemplo la guerra de Ucrania. No es que los rusos sean carmelitas descalzas, pero en este caso no habría una causa contundente y clara, parece más una operación de otro tipo, pero el tratado antártico está en vigencia, funciona, está bien, es bueno que funcione y goza de buena salud".

Al consultarle si Rusia no ha hecho ninguna aclaración ni ha negado esta situación, expresó: "Aparentemente, todavía no ha dicho nada. Eso puede ser una señal de que primero los rusos tienen su propia lógica diplomática y segundo que no se suben a esta noticia. Rusia tiene otros problemas, al principio del tratado Antártico Rusia bloquea la creación de áreas marinas protegidas que son instrumentos de conservación que se utilizan para proteger áreas de la sobrepesca o el mal uso de otros recursos".

"Rusia los últimos años viene bloqueando eso, junto con China. Ahora, por supuesto que no es el socio más agradable, pero endilgarles esto me parece que es un exceso".

Y completó: "Entiendo que la noticia más sexi es que estalle todo por el aire y se desate una carrera, pero esto es lo peor que nos puede pasar como argentinos, porque a nosotros qué nos condena, un orden internacional basado en el multilateralismo en reglas, reglas respetadas, porque eso implica respetar las reglas de cómo funciona el sistema del tratado antártico. Es decir el sistema del tratado antártico los países miembros, de los cuales Argentina es uno de los 29 que tiene derecho a voto, si un solo país no está de acuerdo con una medida esa medida se bloquea, lo cual pone un nivel de paridad política absoluta a la Argentina por ejemplo con Estados Unidos, Rusia o China, a diferencia de lo que podría pasar en naciones unidas, donde hay un comité de seguridad con cinco miembros que tienen derecho a veto. Esto es importante y por eso a la Argentina le conviene el sistema del tratado antártico".

Sobre las declaraciones del presidente chileno, Gabriel Boric que fue muy duro a la hora de expresar su opinión sobre esta noticia. ¿Esto habla que permanentemente el tratado antártico está sobre la lupa, no solo de quienes lo integran sino del mundo, el politólogo indicó: "En el sentido de lo positivo que dicen absolutamente de acuerdo, porque la Antártida cumple un rol ambiental, es un refrigerante del mundo junto con el Ártico, sin ellos nos achicharraríamos".

"La Antártida es lo que permite que haya un clima donde podemos vivir, por eso es tan importante la Antártida, no es solo un lugar bonito lleno de hielo, es un área del planeta que cumple un rol fundamental en el sistema de corrientes marinas, en el sistema de las corrientes de aire y demás y eso hace que podamos tener por ejemplo una provincia hermosa como Mendoza produzca las cosas tan lindas que produce".

Aguas expresó sobre el frágil ecosistema antártico y dijo que es "la biomasa antártica es importante, dentro de la biomasa antártica es el krill que es un pequeño crustáceo que se pesca en ciertas cantidades, es fundamental por ejemplo la captura de carbono además de alimentar toda una fauna importantísima desde pingüinos hasta ballenas y de aves, entonces en la Antártida el ecosistema es muy frágil sobre todo en lo que conocemos la península Antártida, por eso Argentina junto a Chile han promovido la creación de un área marina protegida en esa zona que es donde más bases hay y donde más se sienten los efectos del cambio climático.

Y concluyó, "es un sistema delicado que hay que cuidar porque el impacto que tendría una Antártida desequilibrada climáticamente puede ser tremendo, a nosotros nos podría costar parte de la pampa húmeda, las costas”.