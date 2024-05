¿Espionaje político? Francos confirmó que Posse conocía agenda privada de la ministra Pettovello

Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete y reemplazante de Nicolás Posse, confirmó que su predecesor tenía conocimiento de la agenda privada de la ministra Sandra Pettovello.

La declaración fue realizada en el marco de una entrevista donde se abordaron los motivos de la salida de Posse y se tocaron temas delicados relacionados con supuestos actos de “espionaje” dentro del mismo Gobierno nacional.

Según el jefe de Gabinete, tanto Posse como el presidente (Javier Milei) sintieron que era necesario un cambio de aire después de apenas seis meses en el cargo. “Se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, el plan de gobierno. Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando factura. Yo creo que, en algún momento de estos seis meses, él y el Presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia", afirmó Francos en una entrevista con la señal TN.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Posse espiara a ministros, Francos negó tener evidencia que confirme tales actos y subrayó que, si alguien tiene pruebas, debe presentar una denuncia formal. A pesar de esto, los rumores persisten, alimentados por declaraciones y hechos que han salido a la luz. "No, no lo creo. Yo no tengo ninguna... Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará", declaró Francos.

Uno de los incidentes que generó controversia involucra a la ministra Pettovello. Francos reconoció que Posse le deseó “buen viaje” antes de un viaje privado de la ministra de Capital Humano a Punta del Este, un hecho que la ministra había comentado en varias ocasiones.

"Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana", explicó Francos. Al preguntársele directamente si Posse le dijo a Pettovello "buen viaje", Francos respondió: "Entiendo que sí, porque lo escuché en reiteradas oportunidades de los medios".

