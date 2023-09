A 42 días de las elecciones nacionales del 22 de octubre, la arena política está más movediza de lo normal y cualquier movimiento que haga alguno de los candidatos a presidente pasa a ser materia de análisis para conocer cuál puede ser la implicancia que tiene dentro de este escenario.

Al respecto, el politólogo, escritor, historiador y periodista Hernán Brienza, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano News, y reflexionó sobre cómo se vive la política por estos días.

-En los últimos días, Sergio Massa ha realizado varios anuncios, ¿se trata de medidas electoralistas, se las puede considerar así?

-Primero, hay que analizar si hay medidas que no son electoralistas tanto en oficialismo como en la oposición y si hay promesas que son electoralistas o no, cada cual utiliza las herramientas que tiene a mano, hay líderes que prometen el oro y el moro y después cuando llegan hacen todo lo contrario, con lo cual sus promesas son electoralistas, hay líderes que dicen que van a hacer un montón de cosas y la gente ya sabe que no las va a hacer, pero que lo votan igual por lo que prometen y hay gobiernos en los cuales en los últimos momentos previos a la campaña intentan hacer campañas electoralistas. Massa está haciendo lo que cualquier candidato a presidente haría si estuviera en el gobierno, en un gobierno que ha sido muy vilipendiado en las urnas, por lo tanto, está casi obligado a desmarcarse sin hacerlo.

-Hay un concepto muy fuerte que es la palabra 'gobernabilidad', ¿cómo relaciona esta palabra a la figura de Javier Milei?

-Es difícil pensar que una persona que no tiene ninguna experiencia en gestión y, al mismo tiempo, que nunca ha trabajado demasiado en cuestiones operativas, pueda llevar adelante una gobernabilidad con el poco nivel de votos que va a tener y con el poco poder acumulado que va a tener tanto en las cámaras, el poder judicial, gobernaciones o intendencias. Milei va a ocupar si gana las elecciones un estado en el cual solamente va a tener el Poder Ejecutivo, los ministerios y no mucho más, con lo cual hay un problema serio de gobernabilidad allí. Desde Raúl Alfonsín que no había alguien que no hubiera tenido una experiencia de gobernación previa. Milei si llegara a ganar no solamente tendría un Congreso en contra, sino todas las provincias y las intendencias. Por supuesto, en la presidencia él tiene herramientas para cooptar, para comprar, seducir, hacer política, pero será muy difícil sobre todo en función de las transformaciones en contra de las mayorías que promete que va a hacer, esa gobernabilidad está más en juego.

-Desde las PASO, Cristina Kirchner no ha aparecido en la escena pública, ¿cree que es una cuestión estratégica para respaldar a Sergio Massa?

-La política también tiene ciclos, los liderazgos también tienen ciclos, que Cristina vino avisando desde hace mucho tiempo que su ciclo con la centralidad que tenía estaba en el crepúsculo y también, hay una lógica de dejar hacer al candidato en su propia campaña, que me parece está muy bien porque la campaña de Massa lo que necesita es más Massa. El candidato está ocupando la escena haciéndose poco cargo de una demanda de una mayor individualización en la campaña del gobierno, donde la promesa de Massa de ser Massa es más importante que la recuperación del gobierno de estos cuatro años o de la tradición peronista o kirchnerista. Esta campaña es más de confianza personalista que de grandes ideas o sistemas ideológicos. Cuando uno pregunta a los votantes de Milei si comparten la ideología de Milei y dicen que no, pero lo van a votar igual te muestran que hoy el voto está más atravesado por lo afectivo, pero en este caso es un componente mucho más presente que tiene que ver con el descontento, el miedo, la suspicacia, recelo que gane uno o que gane otro y en ese sentido, la personalización de la campaña por parte de Sergio Massa no deja espacio a que pueda haber varias personalidades disputando un mismo espacio de legitimidad.

-Patricia Bullrich presentó un posible ministro de economía, un posible equipo y una guía de propuestas que la acompañarán en caso de ser presidenta, ¿qué respaldo le puede dar esto para posicionarse como la futura presidenta?

-La noche de las PASO me encontró en un programa de televisión y dije que el resultado más complicado era el de Patricia Bullrich. Milei podría robarle votos a Bullrich, pero Bullrich no podría robarle votos a Milei ni tampoco a Massa, por lo tanto, no tendría a quién hablarle por sus votos. Tanto es así que el discurso en Buenos Aires debió dar un giro de 180 grados, ella era la representante de la represión y el orden en la tierra y ahora está por construir un Ministerio de las buenas ondas para que todos seamos felices y ese cambio, marca también la desesperación de un candidato por razones obvios, porque la primeriaron en las PASO, perdió el espacio político natural en el cual se desenvolvía, que era de la confrontación permanente con el gobierno, confrontación que se la roba Milei. La posibilidad que tiene Patricia Bullrich es que Milei cometa demasiados errores, pero creo que no lo está haciendo.