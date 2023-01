Facundo Améndola "La única pena que admite este delito es prisión perpetua"

Días después de la finalización de los alegatos y a la espera de la sentencia del próximo 6 de febrero a las 13 hs del tribunal de Dolores. Facundo Améndola, abogado de la familia Báez Sosa, diálogo in extenso con el programa Metaverso de Ciudadano News.

Qué sentencia esperan y por qué. Como ha sido el proceso preparatorio y como separar al profesional del ser humano. Las miradas desafiantes de algunos de los imputados y más detalles en esta entrevista exclusiva con el joven abogado que alegó por primera vez en un juicio oral.

-¿Terminó algo emocionado el alegato?

-Sí, no era la idea, pero es que es inevitable, algunas veces, Silvino y Graciela tienen esa forma de ser que te conmueven cada vez que hablan y hemos forma una relación, forja lazos bastante cercanos y me emociono.

-¿La prisión perpetua por homicidio agravado son 50 años de carcel, sin libertad condicional?

-Exacto, en realidad eso de los 50 años tiene que ver más con los tratados internacionales, el Código Penal no establece una libertad condicional, sino que simplemente dice que en estos delitos no procede, entonces ya no es más 35 para este tipo de delitos sino 50. Igualmente, el derecho penal tiene un principio que es que se aplica la ley más medida en favor del imputado, así que, si en un futuro se reserva eso nuevamente se le puede aplicar esa ley, pero hoy así como está son 50 años.

-¿Qué es lo que ustedes pidieron?

-Es lo que pedimos, por qué es lo que admite ese delito.

-¿Cree que todo está probado, porque la defensa alegó que no estaba probado todo?

-En realidad, no es que hubo un único golpe, sino que Fernando ha muerto por los múltiples golpes, múltiples traumatismos que le generaron entonces, que se pretenda pensar cuál fue el último de esos golpes, no es necesario por el tipo de delito, al haber alevosía, pegarle múltiples patadas en la cabeza.

-¿Son conscientes que hay un país entero que siguió este juicio y espera la sentencia?

-Un poco me sorprendió…..me dicen que en Mendoza se habla demasiado el tema, no sabía que había tenido tanta repercusión.

¿Escenario hipotético. Si este tribunal de primera instancia falla prisión perpetua y estos chicos estén 50 años a la sombra, ¿qué queda para tipos con Robledo Puch, los podemos encuadrar a estos jóvenes asesinos de Fernando en la misma figura que Robledo Puch?

-Sí, o peor que Robledo Puch, quizá algún militar de la junta desde 1976, hubo muchos crímenes atroces, muchos crímenes que quizá no han tenido la pena tan alta. Eso obedece a la legislación que tenemos.

Hasta hace algunos años estaba la ley de dos años por uno, donde vos por cada año que computabas en prisión preventiva, una vez la condena, valía doble después y antes, la libertad condicional con prisión perpetua era a los 25 años entonces, si te condenaban a perpetua por el crimen más atroz y tuviste 6 años en prisión preventiva, esos ya eran 12 computados y salías al poco tiempo.

“El joven que mató a su novia de 115 puñaladas y lo dejaron salir, en realidad tu planteo obedece a la legislación que tenemos hoy.

“La única pena que admite este delito es la prisión perpetua. A veces suele ser shoqueante que personas que han hecho cosas peores, que han matado mucha gente pero es lo que tenemos hoy".

“Al actuar con alevosía y con premeditación la única pena es la perpetua. Después se podrá decir si estamos o no de acuerdo, es otro tipo de debate, muchos dirán que no están de acuerdo, si el fin de la pena es resocializar a la persona y no castigarla, no tiene sentido.

“Mucha gente se queda de cómo le van a dar perpetua que estos chicos y no por ejemplo, a algún militar o alguna persona que haya cometido algún otro delito, pero la realidad es que depende de la ley que te juzgue. El código penal y en específico los delitos del artículo 80 están antes de lo que hicieron estos chicos, es una ley anterior, entonces no es que se está juzgando a estos chicos con una ley que se sancionó para juzgarlos a ellos, es la única alternativa que queda.

-El doctor Burlando hizo una encuesta en su cuenta de Twitter después de los alegatos del ministerio público fiscal y del particular damnificado poniendo diferentes penas que podrían caberles, la prisión perpetua hasta anoche iba ganando un 60% en la opinión pública seguida por dolo eventual que es de 10 a 25 años, ¿qué palpitas que puede llegar a pasar el 6 de febrero?

-Me parece que lo hemos ido a probar en el debate, lo hemos conseguido, me parece que la alevosía está por demás probada, estás matando a alguien que está tirado en el piso inconsciente y le estás pegando patadas en la cabeza hasta que te cansaste de pegarle y decidiste retirarte

-Además, no hubo este pacto implícito de pelear, porque lo agreden de espalda

-No, él estaba en otra, fueron directamente a agredirlo a él, a tirarlo al suelo y una vez en el suelo, el ataque dura 40 segundos, Fernando cae al suelo, se puede ver en el video, en el segundo uno, son 39 segundos de patadas a una persona que está tirada en el suelo, está por demás aprobado la alevosía y con respecto al concurso premeditado lo mismo, es un ataque coordinado, al mismo tiempo, por dos flancos distintos, esperaron que se vaya la policía, estuvieron rodeándolo, tomando los lugares, porque lo van a atacar de dos lugares distintos

-Hay uno que prende la cámara porque sabe que ya lo van a ir a atacar…

-Claro, empieza a filmar y el video es muy cortito, 6 u 8 segundos, que obedece que guarda el celular para sumarse al ataque.

-Están realmente complicados

-Si el tribunal decidiese condenar por dolo eventual a los ocho, después hay otro escenario de que es que no todos tengan la misma condena, más allá de que ustedes apuntaron a eso, al igual que la fiscalía, pero supongamos que decidiese ir por el dolo eventual que son 25 años, ¿irían a Casación o consideran que eso ya es justicia?

-Lógicamente, iríamos a la Casación porque planteamos otro escenario, otro tipo de delito y estamos convencidos de eso. Además, en el momento de los alegatos, citó jurisprudencia de la casación en casos análogos, similares, donde fueron condenados a perpetua, con más razón tenemos herramientas para sí el tribunal no termina fallando, como esperamos, recurrirlo hasta tribunales superiores.

-Fuera del abogado, ¿cómo pudiste separar, porque los videos los hemos visto hasta el hartazgo pero ustedes los habrán visto cuatrocientas mil veces más, han hablado con los testigos, con los papás, la novia y amigos de Fernando, cómo separar el humano del abogado?

-Obvio, la verdad es difícil, me cuesta un poco, intento tomar un poco de lugar en ese sentido, ver las cosas con un poco más de frialdad, pero cada vez que hablo con Silvino o Graciela todo eso que intento se desmorona, porque cada vez que ellos hablan tienen una forma de expresarse que atraviesa, conmueve y las emociones florecen, pero al momento de analizar la prueba, hablar con los testigos, mirar los videos, intentamos hacerlo no te digo en todo relajado, pero si tratamos de abstraernos de lo emocional porque si no se hace imposible.

-¿Alguna vez, durante todas las audiencias, tuviste contacto visual con alguno de los imputados y, qué sensaciones te dejó ese pedido de perdón que era más ensayado que otra cosa?

-Sí, con respecto a la primera, sí, con todos o casi todos, algunos te miran un poco más desafiante, quizá por mi edad, y otros miran más cabizbajos, pero sí, con todos. Algunos te sostienen la mirada, que parecería como que nosotros fuéramos los culpables de que ellos estén ahí.

Varios, Luciano Pertossi por ejemplo, Enzo Comelli, eran los que más miraban para donde estábamos nosotros. Por ejemplo, Matías Benicelli en ningún miró, todo el tiempo miró para adelante, creo que la única vez que miró para donde estaba yo fue cuando estuve hablando, ahí miraban todos.

“Con respecto al pedido de disculpas, creo que todo el mundo sintió lo mismo, que fue guionado, que no fueran sinceras las disculpas, sentí que en el mismo orden iban diciendo lo mismo, o sea, primero venía el pedido de disculpas, después una especie de contemplación, abstraerse, hablar del hecho como en tercera persona, ninguno decía lo que hicimos, tampoco ninguno lo nombró, si no decían estuve en una pelea donde falleció un chico, ni siquiera se pusieron en ese foto y después cerraban agradeciendo no sé bien por qué.