En plena crisis, los argentinos mantienen la incertidumbre en el voto

Si bien la incertidumbre en el país aumenta día a día y al crisis económica reinante , los argentinos no se manifiestan a favor de un cambio en los dirigentes.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Aníbal Urios, consultor político y director de DC consultores, manifestó: “Hay desconfianza total en toda la clase dirigente, de diferentes partidos. La cuestión es que no se logra acercar las posturas entre lo que se demanda y lo que se ofrece, por lo que alguien habla y el que tiene que escuchar, no quiere escuchar", eso significa que "se rompió la sintonía y el mensaje no está llegando".

Y amplió: “Tampoco la clase dirigente contribuye a reconstruir el diálogo roto. Después las elecciones votan lo que hay, no lo que más guste", reconoció.

Para el consultor político, "el pesar económico siempre inclina la balanza", aunque "los políticos cuidan sus privilegios, todo se ve como entramado de posicionamiento y si en eso puedo lograr algo mejor para la ciudadanía bienvenido sea sino resguardarme a como dé lugar. Por eso vemos políticos que siempre están, como Scioli".

Urios expresó que por eso "la gente empieza a visualizar a otras figuras, tal es el caso de Facundo Manes, Javier Milei o Juan Sebastián Verón, que es un ex jugador y presidente de un club para los puestos políticos".

“Nosotros hemos hecho sondeos antes y también después de la renuncia de Martín Guzmán, pero los guarismos no cambian. Hoy el Gobierno tiene un rechazo del 70%, sea Alberto o sea Cristina. Creo que hoy el ciudadano argentino ve en los dos culpables en cuanto a la situación actual, para la gente es lo mismo".

“No hay decantación, no me gusta este y me voy al otro. No saben a dónde ir, no crece en encuestas Macri o Larreta. El 20% de una sociedad totalmente descreída, no tiene resguardo. Por eso crece en las encuestas Milei y después baja, porque no lo terminan de convencer. Habrá que esperar y ver qué sucede el año que viene. Pero se ve que es necesario que aparezcan otras figuras con otra relación hacia el ciudadano".

Al consultarle sobre la elección de los argentinos en las urnas, Urios dijo: "Al votar a Alberto la gente dijo que lo hacía porque no le gustaba Cristina, no votó a Mauricio Macri, sino que voto a que se vayan los kirchneristas", por lo tanto "siempre es una excusa".

Y amplió: "En ese armado electoral al que estamos acostumbrados a sufrir nada tienen que ver después con el Gobierno. Los dañados siempre son los mismos. Va a pasar eso, el electorado tendrá esa excusa para terminar votando lo que menos le gusta".

El consulto dijo: "Hoy la opinión pública está como un adolescente, no confía en nadie, desde esa postura es difícil que alguien conquiste. Son enamoramientos cortitos. Hay un gran lío que se va a romper y como en otros países pasó se van a dar otras cosas, otras fuerzas políticas".

La situación económica condiciona y empuja a terminar de definir un voto, "la gente te dice que es necesario planificar a largo plazo, en todas las encuestas la gente lo ve lo que pasa es que cuando le preguntas rápidamente va al día a día. A veces entonces termino eligiendo para quien me saque del pozo ya".