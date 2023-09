Elecciones en Mendoza: final abierto con dos candidatos muy parejos

Aníbal Urios, titular de DC Consultores, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre su último trabajo de cara a las elecciones para gobernador del 24 de septiembre.

El trabajo fue realizado entre el 10 y el 12 de septiembre y abarcó 860 casos. “Primero que nada, hay que decir que se trata de una elección muy cerrada, donde marca dos formas distintas de ver la realidad por parte del electorado, uno tiene que ver más con el personalismo, y otra con cuestión más de construcción colectiva. Ahí radica un poco el crecimiento y la merma de unos y otros. Cambia Mendoza viene perdiendo intención de voto desde la elección legislativa del 2021. En esa elección, Cornejo sacó 48 puntos, hoy está en 30”.

Según el relevamiento de DC Consultores, hoy está encabezando las preferencias para ser el próximo gobernador, Omar de Marchi con 32,4% de intención de voto contra 31,7% de Alfredo Cornejo, es decir, una diferencia que es prácticamente un empate técnico.

-El 33,8% quiere que gane Cambia Mendoza, pero el 27,9% no quiere que gane Cornejo, ¿cómo se analiza este dato?

-Muchos estaban satisfechos con Cambia Mendoza, un 45%. Eso quedó en la nada porque volvemos al personalismo. Otros se inclinan por interpretar que hay un ciclo cumplido y se busca otra alternativa. Yo lo veo más por el lado de que tiene que ver con la persona que va a encarar este nuevo proyecto, quizá Cornejo no fue el mejor candidato elegido por el espacio, por eso también pusimos la pregunta sobre la gestión de Ulpiano Suárez en la Ciudad de Mendoza, queríamos ver si hay otro dirigente en Cambia Mendoza que estuviera con más aceptación y creo que encontramos esa respuesta. Quizá pudiese haber sido Luis Petri.

-¿Esto explicaría por qué todos los votos que sacó Luis Petri en las PASO no los está reteniendo actualmente Alfredo Cornejo?

-No los está reteniendo, porque si no tendríamos que hablar de 40%, pero cornejo llega a 30%. La campaña de Luis Petri fue ‘Mendoza en Pausa’, ¿por qué el votante de Petri se abrazará a una continuidad cuando estaba pidiendo dentro del partido un cambio?

-¿Cómo lo ves a Cornejo a una semana de la elección y con el debate este domingo?

-Medimos antes de la elección, preguntamos que definan a Alfredo Cornejo en una palabra y la gente ponía ‘pasado’, lo ve como alguien que ya está, después podemos analizar si lo ve bien o mal o hizo bien las cosas o no, lo que está diciendo es ‘ya pertenece a una situación de pasado que ya no la queremos repetir’. También hay que tener en cuenta que Cambia Mendoza tiene su piso, hablamos de 30 puntos, no es poca cosa, pero creo que no le está sumando nada la figura de Cornejo, por eso hicimos esa pregunta de la negatividad y el 27% dice no ‘quiero que gane’.

-¿Los mendocinos podrían cortar boleta para darle a la Legislatura un rol más de control que hoy no tiene?

-Ojalá. El electorado ha evolucionado, todavía los políticos lo siguen subestimando, de hecho pasó en la elección de Javier Milei en las PASO nacionales, donde hubo intendentes peronistas que le fiscalizaron las mesas creyendo que no iba a sacar más de 20 puntos. Hay intendencias en las que ha ganado un partido y en otras, otro, y eso es la evolución que los políticos todavía no entienden.

-Otro dato interesante es el número de indecisos: 20%.

-Totalmente, van a definir la elección, lo que sí sabe es a quién no votar ese indeciso, ya definió. Hay varios que no va a votar y le queda definir entre dos o votar en blanco.

-El caso de Omar de Marchi, que tiene su frente La Unión Mendocina, con el partido libertario incluido, pero también incorporó sectores del peronismo. Tiene, también, de compañero de fórmula a un intendente muy cuestionado, ¿cómo se puede leer eso?

-Puede ganar o restar en la localidad, después a nivel global, como que el electorado hoy no está fijándose en muchas más cosas que en la sensación, el votante de Milei, si uno le pregunta quizá ni sepa qué significa la dolarización, sino que viene a sacar algo que no me gusta, quizá hay algo del mendocino que le despierte un interés quizá no solo en Omar de Marchi sino en esta construcción de consensos. Ahora, no sé si el votante de Milei va a agarrar la boleta y lo va a meter a De Marchi, habrá que ver la inteligencia del equipo de trabajo en tratar de unirse a Miler, que sacó 45 puntos en Mendoza. El indeciso escuchará y se planteará cómo es el equipo que acompaña a tal o cual candidato. A Patricia Bullrich, por ejemplo, le sumaba mucho Carlos Melconian, así que habrá que ver cómo transitan estos últimos días los equipos de un eventual gobierno. Pero lo que está claro es que la sobreactuación y echar culpas aleja a la gente, ese no es el camino.