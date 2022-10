Imagen ilustrativa

En el día de ayer Brasil vivió una reñida jornada de elecciones presidenciales donde Luiz Inácio Lula da Silva, ganó en primera vuelta y superó por 5 puntos a Jair Bolsonaro que obtuvo el 43.10% de los votos, por lo que ninguno de los candidatos alcanzó el 50% requerido por la ley y de esta manera habrá ballotage el próximo 30 de octubre.

Al respecto, Pablo Torello diputado nacional de Juntos por el Cambio analizó en el programa Metaverso el resultado de las elecciones del país vecino y consideró que “La gente se está avivando después de muchísimos años de populismo”.

Y explicó que Lula no ganó en primera vuelta por dos motivos. En primera instancia porque sus votantes “pese a que a lo mejor les ha ido bien con el gobierno de Lula no olvidan que estuvieron metidos en escándalos por corrupción”. Y por otro lado porque Bolsonaro “con sus modos que pueden gustar o no, está haciendo las cosas bien y va por el buen camino”.

En tanto, Torello opinó que “Bolsonaro es el camino de la lógica, mientras que Lula es el camino de la ilógica, y del populismo”.

Independientemente del resultado del 30 de octubre para el diputado de Juntos por el Cambio, en la región no habrá mucha variación pero estima necesario que Argentina empiece a dialogar con Brasil para acomodar lo que viene, pensando en el Mercosur, que “para nosotros es absolutamente importante”, dijo y finalizó: “si viene Lula que haga acuerdos con Alberto Fernández y después seguiremos nosotros, que nosotros somos dialoguistas con todos”.