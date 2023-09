Elecciones 2023: el dato que ven con buenos ojos UxP y JxC en Buenos Aires

El último sondeo de Circuitos Consultora, en la provincia de Buenos Aires, arrojó que las tendencias son similares y se repite casi el mismo resultado como ocurrió en las PASO del mes de agosto. Sergio Massa de Unión por la Patria tiene el 37,2% de intención a voto, le sigue, con 30,4% Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei quedó en el tercer lugar, con el 22,8%.

Ante estos resultados, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al titular de Circuitos Consultora, Pablo Romá, y remarcó: “Las tendencias son similares, si el ordenamiento de los candidatos es parecido. En ese caso no hay una modificación de la tendencia de lo que fue el resultado de las PASO. Si uno mira el ordenamiento de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, no hay una modificación, pero sí a nivel nacional porque Javier Milei está primero”.

- A 40 días de las elecciones de octubre, ¿cómo se encuentra el votante?

- La crisis económica todavía pesa y cuando uno pregunta sobre las expectativas económicas siguen siendo alto, el porcentaje que opina que va a estar quizá peor. Hay una situación de crisis muy grande, pero no implica que el Gobierno no esté competitivo de cara a las elecciones.

-Mucho se habla del ajuste, medidas de shock, con el pueblo adentro o no...

-Sobre el ajuste vemos que quienes consideran que el Gobierno no está ajustando y ve sus respuestas puede relacionarlo con el votante de Milei y de Patricia Bullrich. Con lo cual, son críticos ante esta postura y después hay un alto porcentaje del 25% que opinan que hay que ajustar y que no es suficiente el ajuste. Entonces, ahí suman alrededor del 40% un sector del electorado que opina que es necesario un ajuste mayor. Obviamente, hay sectores o espacios políticos como el Frente de Izquierda, que está en contra de eso, de romper con el FMI, y aquellos que opinan que hay que ajustar, pero con compensaciones, cerca del 23%, uno podría decir que es la posición de Sergio Massa.

-¿Cuál es la diferencia que ven los bonaerenses en votar a Kicillof o a Grindetti?

-La diferencia entre Grindetti y Kicillof es amplia, no hacemos preguntas cualitativas y también a veces es difícil preguntar por qué uno elige a tal dirigente o candidato. Es difícil preguntarlo y analizarlo desde lo subjetivo, hay muchas variables que hacen a que uno elija a un candidato u a otro. Kicillof tiene una preponderancia que ya lo venía marcando en las encuestas antes de la elección y no hay una gran modificación en ese sentido.

-En provincia de Buenos Aires, sobre el fenómeno Milei ¿cómo replica en el caso de su candidata Carolina Píparo?

-El resultado más pesimista para Milei y Píparo es una gran elección. Hay un componente para crecer porque es un componente de crisis, desgaste y las dos fuerzas mayoritarias no han podido cumplir los contratos electorales que plantearon tanto en 2015 como 2019. Esto le da una posibilidad a Milei para crecer. Javier Milei le ha traccionado mucho a Carolina Píparo porque ella no tenía ese volumen electoral cuando uno preguntaba por separado. Lo mismo le pasa a Marra en Ciudad de Buenos Aires porque logra atraer todo el votante de Milei como no sucede quizá en otras provincias, donde hay elecciones adelantadas y ahí le cuesta más.