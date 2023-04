El rabino que enamoró con sus ideas a Milei

Shimon Axel Wahnish, es una figura destacada dentro de la comunidad judía y en sus propias palabras sostiene: "es la actividad más gratificante y trascendental que he vivido".

‘Una fuerte influencia sobre Milei’

Este rabino pertenece a la comunidad judía de ascendencia marroquí con residencia en Argentina. La institución donde se desempeña se llama “Acilba “y la particularidad de Wahnish es que se convirtió a lo largo de los últimos meses en un referente de extrema confianza para Javier Milei, que lo cataloga como su "guía espiritual".

Wahnish, es considerado por el propio entorno del candidato presidencial, como uno de los asesores principales dentro de la estructura de La Libertad Avanza. Desde ese lugar estratégico mantiene conversaciones frecuentes con el controvertido legislador, donde el líder religioso le transmite sus conocimientos de la tradición judaica, la interpretación de la Torá y postulados mentales para enfrentar los desafíos que le presenta su actividad política.

Para Milei, el rabino es un gran guía espiritual

De acuerdo a palabras del propio Milei: “Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho, y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”, cuando en un medio radial le preguntaron por Wahnish.

“Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”, aseveró el diputado liberal tiempo atrás.

¿Quién es este rabino?

El asesor religioso es conocido, principalmente, mediante internet. Su activo más destacado son las charlas denominadas "espacio parejas" que dio durante la pandemia de Covid-19.

En las mismas, expuso conceptos como que el casamiento no representa un escape con respecto a los problemas del día a día. "Tenemos la ilusión de que el matrimonio nos va a ayudar a resolver un montón de dramas que arrastramos, pero no, el matrimonio amplifica los problemas si no estamos listos", manifestó el rabino.

Unido en matrimonio hace más de 18 años, dijo también que "muchos nos casamos hace largo tiempo y seguimos sin estar preparados para hacerlo".

Espacio profesional y formación

Según el sitio web de la comunidad en la que ejerce la conducción de la sinagoga, entre los logros del rabino se destaca la formación de 122 parejas, más de 1000 viajes acompañando a jóvenes y 6500 participaciones en programas de autoayuda. Wahnish comparte la conducción del instituto con el director comunitario Hernán Wahnish.

"Nuestro principal objetivo es asistir a todo miembro de la comunidad que así lo requiera, asesorando en todo tipo de consulta espiritual y acompañándolos en cada etapa de la vida. Aferrándonos a nuestras raíces marroquíes, viviendo un presente que aspira al crecimiento continuo y soñando un futuro donde todo judío pueda ser parte de la comunidad", tal cual se presenta en su página web “Acilba”.

Perfil de LinkedIn de Wahnish

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Wahnish se recibió de perito mercantil en 1998 tras estudiar en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Después pasó por diferentes instituciones formativas judías y estudió la licenciatura en Psicología Educacional en “Caece”. En cuanto a su experiencia laboral, fue director del Jewish Study Center hasta que desembarcó en sus actuales actividades dentro de “Acilba”.