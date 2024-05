El proyecto de Ley contra el crimen organizado se debatirá en el Congreso

La Cámara de Diputados recibió en las últimas horas cuatro proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Nacional vinculados a combatir la inseguridad y el crimen organizado.

Se trata de la Ley Antimafias, Registro de Datos Genéticos, Legítima Defensa y Ley de Reiterancia. El próximo martes a las 17 se reunirá la Comisión de Legislación Penal para aprobar el dictamen y que el tema quede habilitado para ser tratado en el recinto para su aprobación.

En el programa Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano News, Federico Calabró, licenciado en Seguridad, expresó: “Una crisis muy grave es el punto de partido que todo Gobierno necesita para poder encaminar y encauzar políticas para solucionar esta crisis gravísima que tenemos a nivel nacional".

Con respecto a copiar el método Bukele (el régimen de seguridad que aplica Nayib Bukele para combatir el crimen organizado) Indicó que "no estoy de acuerdo, no somos Nicaragua, somos la República Argentina, la conflictividad en Nicaragua tiene una escala que gracias a Dios en Argentina todavía no llegó, las clases sociales en nuestro país dentro de todo están mantenidas, tenés la clase media que por ahora no se está cayendo tanto del sistema, es una clase media bien constituida, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo no se vuelca al delito, hay un nivel de instrucción en la clase media que hoy por hoy hace frenar que esa clase media golpeada se vuelque al delito".

“Estamos copiando algo que no sirve para nosotros, es un medicamento hecho a medida, son las flores de Bach hechas a medida para un paciente”.

Al manifestarle que en Argentina no hay maras, el licenciado en seguridad afirmó: "Claro, nosotros sí tenemos organizaciones criminales bien marcadas pero no tenemos maras, las maras lo que hicieron en Nicaragua fue apoderarse de ciudades, había ciudades que eran propiedad de las maras, hoy en Argentina podés tener barrios ocupados o captados por grupos criminales, pero no ciudades donde la mara se apodera de la educación, de la seguridad, son un esquema totalmente ilógico para poder ser aplicado en Argentina", reflexionó.

Sobre el accionar de la Justicia, Calabró ejemplificó lo que sería confiar en el sistema de Nicaragua y aplicarlo en Argentina, ya que "Argentina en el año ’15, ’16 se produce en Capital Federal el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se crea la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en qué modelo se inspiraron las autoridades, en el modelo de New York, de los precintos, el modelo de proximidad de Reino Unido y el modelo de los mozos de escuadra de España. El problema es que en la Ciudad de Buenos Aires no hay neoyorquinos, no hay ingleses y no hay españoles, hay argentinos y porteños con sus problemáticas totalmente diferentes al resto de los países".

Y amplió: “Entonces, si querés aplicar una política que fue exitosa en otro país, lo primero que tenés que hacer es un trabajo de campo enorme para saber qué política se aplicó, cómo se aplicó y sobre todo crear una política criminal que se sostenga en el tiempo. ¿Escuchaste en el último tiempo hablar de política criminal?, no, ¿de herramientas para formular políticas criminales?, no, entonces estamos embromados".

“Vamos al médico y le digo doctor me toco la rodilla y me duele, me toco la cabeza y me duele, me toco el pie y me duele, y al final lo que tenía mal era el dedo, eso es lo que pasará en Argentina si seguimos copiando modelos", reconoció.

Al consultarle si Argentina tiene instalaciones carcelarias, cómo para embarcarse en una aventura como la que aplicó Bukele en El Salvador, el especialista indicó: "En ese caso primero creó cárceles, dijo si yo tengo un marco penal en el cual toda la persona que tenga tatuajes referidos a la MS18 va a ir preso dónde los ponemos. Después podemos discutir si son las adecuadas o no, pero creó cárceles, empezó creando herramientas".

“Por ejemplo, en Capital no hay lugares para colocar a los detenidos, compraron conteiner, agarraron un parque, los circunscribieron con alambre de púa y eso es una unidad de detención, es poco serio".

Con respecto a la infraestructura y la despapelización a nivel Justicia, Calabró expresó: "El código procesal penal elimina lo que es papel, se pasa todo a una cuestión oral, las audiencias se llevan a cabo en forma oral y en esa misma audiencia se pone de ejemplo la prisión preventiva o la excarcelación de una persona, se ponen medidas probatorias, es mucho más rápido, es una herramienta que los fiscales tienen para poder llevar adelante las investigaciones que caen en ellos".

“Creo que no se aplique el código procesal penal Federal y haya trabas, burocracia por parte de determinados sectores del Estado, creo que es para ciertos sectores de los cuales nosotros no pertenecemos. Estoy convencido de una cuestión que le escuche a Julio Cuneo Libarona, que es muy caro implementar eso, por lo tanto, para utilizar el código en Rosario necesitan oficinas, personal, maquinaria, informática, ahí tiene sus trabas y sus limitaciones".

Y comparó los resultados del código procesal Federal en las provincias de Salta y Jujuy, que "en un plazo no mayor a 1 año ya la persona está detenida y condenada".

Con respecto a la provincia cuyana de Mendoza, donde la modificación del código procesal penal ha dado resultados y hace 15 años que se aplica, Calabró dijo: "Lo que obliga es que el fiscal no se duerma, por lo que tiene que cumplir tiempos procesales,3 meses, prorrogar por 3 meses más, 9 meses de lo que se llama la instrucción prorrogable por 3 meses más. Entonces en donde está aplicado funciona, lo que pasa es que es muy caro la aplicación de ese código porque hay que pasar por arriba estructuras que están enquistadas en la sociedad", concluyó.