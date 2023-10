El pedido de Milei a Massa: "Que rinda examen de economía para ser ministro"

La campaña se recalienta en sus tramos finales, y las acusaciones cruzadas suben en intensidad, incluyendo ya denuncias ante la Justicia.

Hoy siguieron subiendo la apuesta, y Massa dijo en una entrevista: "Voy a pedir para el debate de segunda vuelta que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. En algún momento, el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra".

No se detuvo ahí en sus alusiones: "Ser presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto. Yo hoy veía un candidato agitando que la gente saque los depósitos de los bancos", agregó en referencia a Milei, e insistió "hay que poner el psicofísico y contárselo a la gente para ver si hay equilibrio mental o no", y remató sobre el libertario: "Tiene poco que poner en juego. ¿No?".

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, no tardó en responderle al postulante del kirchnerismo, y afirmó que él debería rendir un examen de economía para ser ministro.

"Si él está pidiendo un examen psicotécnico yo diría que por lo menos rinda un examen de economía para ser ministro", disparó.

El lunes, Milei alentó a que los ahorristas salgan de los plazos fijos y se refugien en el dólar, en medio de una corrida cambiaria que llevó al dólar blue por encima de los $1.000. Eso hizo que el presidente Alberto Fernández lo denuncie penalmente, y todo indica que la intensidad ira subiendo.