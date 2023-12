El gran dilema de las provincias: el reparto de las nuevas bancas en Diputados

Por medio del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, popularmente llamada ley ómnibus, Javier Milei propone cambiar el reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Esto provocará un nuevo conflicto en sesiones extraordinarias porque habrá estados provinciales que perderán lugares en el Congreso y otros serán aún más beneficiados por la modificación. Por esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al investigador asociado del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD), Sebastián Parnes.

-¿Quién se perjudica en el reparto de asignación de bancas por provincia?

-Hay provincias muy chicas que se ven muy perjudicadas, que hoy tienen 5 y pasarán a tener 1. Principalmente, Tierra del Fuego y otras provincias del sur que tienen menor cantidad de habitantes. Además, beneficia al interior de la provincia de Buenos Aires dándoles más diputados y también a las provincias más grandes, Santa Cruz, Córdoba, que tienen más habitantes. Pero tampoco es que perjudica a gran cantidad de reparto formal de la cantidad de diputados, pero si cambia la distribución, hay más para Buenos Aires y menos a las provincias más chicas.

-Esto despertará resentimientos...

-Sí, más que reparto federal. Dependerá mucho de qué los gobernadores y las provincias quieran votar, la gran bomba que contiene el proyecto. Es la instalación de sistemas, donde por ejemplo, hoy Mendoza elige 10 diputados de manera proporcional. El sistema uninominal, el que gana se lleva la banca, entonces esos 10 diputados de Mendoza van a tener que dividir para representar al distrito Las Heras, otro a Capital, diferentes distritos de toda la provincia. Ese sistema uninominal va a sostener que un diputado gane por un voto y sea elegido, quién define, cuál es el circuito y quién define cómo es el gran debate político.

-El artículo 47 de la Constitución estipula un censo para establecer el número de diputados, ¿en este momento, cada cuántos habitantes debería haber un diputado?

-La idea actual es un diputado cada 160 mil habitantes, el gran problema es que son los tradicionales y la modificación de la ley te plantea un diputado cada 180 mil. Los adicionales a la ley alternan esa proporción porque, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene cinco diputados cuando en realidad debería tener uno, la ley de Javier Milei plantea que tenga solo un diputado. ¿Por qué tiene estos suplementos? Porque desde la salida de la dictadura Juan Carlos Onganía planteó que todas las provincias tuvieran un mínimo de tres diputados y después de la salida de la dictadura de (Reynaldo) Mignone en el 82 se planteó lo que se llama ley Mignone que todas provincias tenían que tener mínimo cinco diputados. A partir de ahí, surge esa distribución proporcional de estos 160 mil. La modificación de la ley al alterar eso, va a sacar todos esos adicionales, plantear que solamente una provincia tenga un diputado cada 180 mil o fracción. Eso va a generar la incongruencia de que, por ejemplo, Tierra del Fuego, que va a tener un solo diputado, pero va a tener tres senadores, no ha pasado que tengas mayores senadores que diputados, por lo general es al revés.

- Esta ley planteada así no apunta al criterio federal...

-Sí, en eso estamos de acuerdo, el otro debate es por qué un voto en un lugar vale más que en otro. El gran punto es por qué provincia de Buenos Aires elije tantos diputados, pero gran parte de esa distribución se destina al conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires sufre disparidad de representación. Además, ahí está el gran punto de por qué la ley puede no llegar a salir, de por qué un diputado de una provincia chica va a votar en contra tuyo sabiendo que va a perder facultades, hasta qué punto los gobernadores y diputados están a favor de aprobar la ley sabiendo que también va eso.

-¿Cómo se vería al apoyo del actual parlamento para modificar la ley dejando de lado cómo se dibujan esos distritos unipersonales?

-Lo que sabemos de casos como Reino Unido o Estados Unidos que tienen ese sistema. Es que tiende al bipartidismo per se, y también tiende a ordenar el sistema político, para mí es una ley impulsada por Milei, para que no surjan otros Milei, para ordenar el espacio peronista, para que se ordene Juntos por el Cambio y parte del radicalismo en una nueva Libertad Avanza ampliada en cierto sentido. Además, del lado peronista, va a terminar ordenando el sistema político. Esto no significa que esté libre de surgir terceros partidos y a nivel provincial, también el problema ahí es qué tanto los partidos políticos que hoy en Argentina son fuertes para integrar a todos los sectores en sentido vertical.