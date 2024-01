El Gobierno no dialogará con la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó este miércoles establecer un canal de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT) tras el llamado a paro en rechazo al mega DNU y la Ley Ómnibus impulsadas por el presidente Javier Milei.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario planteó que "encontrar una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos, que no dejan de ser un grupo minoritario…", según publicó Infobae.

“No se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante”, expresó Adorni. “Quien quiera parar que pare, no podemos obligar que esa decisión la paguen los contribuyentes”, argumentó después.

Asimismo, el vocero señaló que el paro convocado por la CGT “va a traer una pérdida de millones de dólares para muchos sectores”, y aseguró que el Gobierno nacional “trabajará durante toda la jornada para que sea un día normal y se cumpla el protocolo vigente, garantizando la libre circulación y evitando que las calles se corten”.

“También quiero destacar a todas las empresas que no adhieren al paro y que promueven el trabajo y que sus empleados cumplan con normalidad sus actividades”, dijo.

“A uno le queda la triste sensación de que el paro tal vez se haya transformado en algo más político que en la defensa de los trabajadores. Nosotros seguimos extrañados por la velocidad en la que fue anunciado, récord en la historia democrática argentina”, reflexionó.

Reconocimiento a la oposición "razonable"

Adorni también valoró a los legisladores que “pertenecen a la oposición razonable”, que “con esfuerzo y vocación constructiva están acompañando este proyecto de reformas”, en relación al dictamen de mayoría de la Ley Bases alcanzado esta madrugada de hoy en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Además, expresó la expectativa de que “se vote sin más demoras, entendiendo que es un paso fundamental en la Argentina que queremos”.

“Respecto al dictamen, quiero destacar el compromiso de los diputados de nuestro espacio y de todos aquellos que pertenecen a la oposición razonable, que con esfuerzo y vocación constructiva están acompañando este proyecto de reformas”.

“Es un primer paso y esperamos que se vote sin más demoras en las Cámaras de Diputados y Senadores, entendiendo que es un paso fundamental en la Argentina que queremos”.