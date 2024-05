El Gobierno envió al Congreso cuatro proyectos para combatir la inseguridad y el crimen organizado

La Cámara de Diputados recibió cuatro proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Nacional para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado. Se trata de la Ley Antimafias, Registro de Datos Genéticos, Ley de Legítima Defensa y Ley de Reiterancia.

La Comisión de Legislación Penal se reuniría el martes a las 17, para aprobar el dictamen y que los proyectos queden habilitados para ser tratado en el recinto y buscar su aprobación.

El Registro Nacional de Datos Genéticos es el proyecto que más está avanzado. Fue respaldado esta semana por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante una exposición en la Cámara Baja junto a su ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. Otro de los proyectos que también se perfila a ser aprobado es Ley Antimafias.

Aunque el proyecto de Antimafias podría presentar algún grado de rechazo por parte de la oposición, es más probable que pueda avanzar.

Por su parte, las normas de Legítima Defensa y de Reiterancia presentan mayor resistencia por parte de Unión por la Patria y otras fuerzas como para salir, por lo que aún no serán tratados.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, la diputada nacional por Córdoba del PRO, Laura Rodríguez Machado, destacó que "el gobernador de Santa Fe pidió una ley como la que envió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich".

"No es lo mismo una organización criminal que una organización mafiosa, ya que requieren distinto tratamiento y eso es lo que se busca determinar con esta normativa", explicó Rodríguez Machado.

Respecto a la Ley de Registro de Datos Genéticos, la que más avanzada está en la Cámara baja, expresó: "Este proyecto incorpora nuevas tecnologías como el ADN de contacto, que permitirá identificar a los autores responsables de un delito".

Ley Antimafias

El proyecto de Antimafias, enviado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, este miércoles contó con el apoyo de Maximiliano Pullaro y de su ministro de Justicia y Seguridad.

"Argentina está padeciendo el accionar de `grupos criminales organizados` que cometen delitos de extrema gravedad: narcotráfico, lavado de dinero, homicidios, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y explosivos", arranca el texto de la normativa.

"Estas organizaciones `mafiosas` actúan ejerciendo una posición dominante en una zona territorial determinada, como actualmente sucede en la ciudad de Rosario. Para estas modalidades especiales se proponen procedimientos especiales: Concepto de `Zona Sujeta a Investigación Especial`, permitiendo una actuación conjunta y sistemática de las Fuerzas Federales de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, de las Unidades Fiscales Especializadas de la Procuración General y de los Juzgados Federales de todo el país", detalla.

"Se tipifica el delito de asociación ilícita agravada por la constitución y funcionamiento de las organizaciones criminales`; se agravan especialmente las escalas penales; se fija la penalidad del delito más grave cometido por la organización, como pena para el resto de sus integrantes; se tipifican hechos ilícitos cuando sean reiterados, bajo amenazas o lesiones o tuvieran por fin la eliminación de organizaciones rivales, se busque amedrentar a la población o se intente asegurar el control de un territorio para la comisión de nuevos delitos", explica.

"Se establece un sistema de extinción de dominio, ya que este tipo de asociaciones utilizan su fuerte `poder económico`. Se regula un sistema de `extinción de dominio` de los bienes y propiedades incautados, que pasarán a propiedad del Estado Nacional una vez que se acredite su origen ilícito, sin perjuicio de garantizar la indemnidad del patrimonio para el caso en que se concluya la causa con la absolución de los imputados", precisa el proyecto.

Registro de datos genéticos

El proyecto de ley tiene como fin incorporar tecnología y actualizaciones de la ciencia al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Según la ley vigente sólo se puede obtener un "perfil genético" con una cantidad determinada de fluidos humanos (sangre, semen), pero en los últimos años puede obtenerse a partir del "ADN de contacto", que se traspasa por transferencia al tocar un objeto.

"Hoy en día ya no es necesario contar con fluidos humanos para obtener el perfil genético de un imputado. Para incorporar esta tecnología de `huella genética` es necesaria la modificación de la ley actual, ley 26.879, sancionada por iniciativa del Senado hace 10 años", precisó el contenido de la norma.

"La `huella genética` no permite conocer ningún dato personal: ni la raza, ni la edad y ni siquiera el sexo del autor. Es como si se observara la impresión (la foto) de una huella dactilar estampada sobre un objeto, ya que una huella dactilar impresa no permite tampoco conocer edad, raza ni sexo. La `huella genética` no se toma del `ADN nuclear`, sino de `marcadores genéticos` que no tienen una función determinada, pero que son distintos y únicos en todas las personas", explica el documento.

"Da información clara y precisa, pero preserva cuestiones de identidad previas. Esa `huella genética` consiste en un `código binario` que se ingresa en un software especializado (no conectado a internet) con los datos de la causa judicial respectiva, sin ningún dato filiatorio de los imputados (aunque ya estuvieran presentados en el proceso) ni el de las víctimas. Sólo se ingresan los datos de la causa", indica el texto.

"En el Registro también se proponen ingresar los `perfiles genéticos` de todos los imputados y condenados del sistema judicial. Al igual que las `huellas genéticas`, tampoco se ingresan al sistema con identificación filiatoria, puesto que sólo se obtiene un `código binario` sin nombres ni datos personales, más que los de la causa judicial. El sistema informático compara `códigos de barra` (los de la escena del hecho con los de los imputados)", detalla el proyecto.

"El Registro contendrá las `huellas genéticas` obtenidas en los delitos en los que se obtengan rastros genéticos de todo el país y los `perfiles genéticos` de los imputados por todos los delitos cometidos en el país. También se incluirán las `huellas genéticas` de las fuerzas de Seguridad, de los funcionarios y empleados de la Justicia que intervengan en las investigaciones y de quien quiera aportar voluntariamente su perfil genético al Registro", especifica.

"El Registro ya existe, la ley actual fue votada en 2013 casi por unanimidad, pero solamente incluye condenados con condena firme y sólo por delitos sexuales. La gran ventaja de la ampliación sobre el sistema actual, es que permitirá comparar las `huellas genéticas` de la escena del hecho con todos los imputados y condenados del país (como sucede en Uruguay, Chile, Brasil, EE.UU., México, Perú, Puerto Rico, Canadá, Italia Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, España, Australia, etc.), generando una comparación que permite la identificación de los imputados (como sucedió recientemente con la identificación del homicida de Lola Chomnalez, en Uruguay, ingresado al registro uruguayo por el delito de lesiones)", señala.

"El sistema también es una herramienta poderosa para acreditar la inocencia en casos complejos, permitiendo exonerar a los inocentes. Además, como el Registro permitirá el ingreso de los perfiles genéticos que, voluntariamente, aporten los familiares de personas en búsqueda, se podrá identificar a las personas perdidas o desaparecidas", detalla.

