El Gobierno desestimó la escalada del dólar blue: "Es un mercado sin impacto"

Reunión de Gabinete de Ministros de la Nación

Luego de que el dólar blue sufriera su pico máximo y trepara hasta los $300, este miércoles el Gabinete nacional volvió a reunirse en el habitual encuentro quincenal, con la particularidad que se trata de la primera reunión de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, luego de la salida de Martín Guzmán.

A su llegada para la reunión de ministros, Aníbal Fernández, al frente el Ministerio de Seguridad, relativizó la disparada del dólar blue, al plantear en declaraciones a los periodistas en el lugar, que se trata de "un mercado chico, sin impacto".

Fernández sostuvo que Batakis tiene "muchas ganas de ordenar las cuentas y cumplir con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario, pero no dejar de cumplir con ninguna de las políticas públicas" que requiere la delicada situación social en la Argentina.

Además, habló sobre la escalada del dólar paralelo, que superó niveles récord a $300: "El mercado oficial debe estar rondando los u$s1000 millones y el blue, u$s3 millones, negro o como quieran llamarlo. Es nimio".

Al mismo tiempo, sostuvo que no habrá una devaluación ante la escalada del blue. "Simplemente está siendo inyectado por algunos de los tantos que pretender generar corridas y ventajas para ellos, no para los argentinos. No tiene ningún impacto, lo quieren hacer tener para sacarle alguna ventaja", afirmó.

La reunión es encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno.

Y entre los ausentes figuran la del canciller, Santiago Cafiero, en vuelo a la Cumbre de Ministros del Mercosur en Asunción, y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aislado por COVID-19; de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli por problemas de salud; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié en viaje a la ciudad de Aluminé, en la provincia de Neuquén, por agenda propia.