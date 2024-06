Efectos económicos de recortar las rutas aéreas "a provincia no rentables"

El delegado del sector de empleados tercerizados de Aerolíneas Argentina, Luciano Corradi, habló con el programa Sin Verso de Ciudadano.News después de conocer que el Gobierno nacional evalúa un recorte de rutas nacionales, en provincias que no resulten rentables.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que aquellas rutas que "no sean rentables dejarán de operar". Se da luego que la privatización de la empresa estatal haya sido eliminada de la Ley Bases en el Senado.

"La lógica de este Gobierno es que un servicio tiene que dar ganancia y no pérdida. Además, de que no sea deficitaria y no un servicio público, como puede ser cualquier transporte, que en este caso garantiza la conectividad. También, turismo y un sin fin de cuestiones que garantiza Aerolíneas Argentinas", apuntó Corradi.

Al mismo tiempo, el delegado expresó cuáles son las rutas más rentables para la línea de bandera nacional. "Las más rentables son las que pasan por el sur. Pero también hay una cuestión con las frecuencias, donde tenés 5 o 10 vuelos, ellos te llevan a 2 o 3 vuelos. Por lo cual, te reducen el servicio y eso reduce el movimiento", afirmó.

"Lo primero es la conectividad. No es lo mismo tener uno o dos vuelos semanales que tener diez. Te genera todo un movimiento, que es central para tener conectada a todo un país que tiene un territorio muy amplio como la Argentina", agregó.

Por otra parte, el delegado remarcó que una política de esta magnitud podría perjudicar a la industria turística. "Cuando tenés más frecuencias de vuelos y demás, obviamente hay mayor posibilidad que se desarrolle el turismo. Como consecuencia, permite que haya puestos de trabajo", puntualizó.

"Cuando me preguntan qué perjuicio trae, el primero es lo de la conectividad, el segundo es la pérdida de puestos de trabajo", cerró el entrevistado.