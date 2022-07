Eduardo Gerome: “La decadencia está encabezada por CFK”

En el día de ayer Cristina Fernández de Kirchner publicó un video de casi 15 minutos donde cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen".

Frente a esta conducta, el ex juez y abogado penalista Eduardo Gerome analizó en el programa Metaverso lo expresado en el video y consideró que “la decadencia está encabezada por quien lo dice” al perseguir, desde hace mucho tiempo, un solo objetivo que “era lograr la impunidad por medio de un gobierno que le hiciera eludir la imagen negativa que tiene en parte de la población”.

Para Gerome, como CFK no ha logrado la impunidad buscada luego de dos años y medio de gobierno y el presidente no la ha podido deslindar de la causa que tiene, empiezan los ataques a quienes no le han resuelto el problema y a quienes ella sabe que la van a condenar.

Causa vialidad

En el video publicado en sus redes sociales, también denunció que "ya tienen escrita" y "hasta firmada" la condena en su contra en el juicio "Vialidad" luego del "prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos" con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública.

Al respecto, el abogado penalista afirmó que la vicepresidenta “sabe positivamente que la van a condenar”, por eso “trata de denigrar a los que la van a condenar, a la justicia, denostar a la Corte”.

Lo cierto es que esta causa es la primera que llega a juicio y ya se terminó gran parte del tiempo que se estaba usando para la prueba, por lo tanto ahora viene la acusación, vendrá la defensa y después se hará la sentencia y es posible que antes de fin de año sea la sentencia, explicó el abogado.

Así mismo, Gerome sabe que la condena “sería simbólica y social y que la acompañará toda la vida y tendrá el peso social de que en la gente ella ya ni siquiera podrá sostener ninguna dignidad de ningún tipo a excepción de quienes la siguen con fe religiosa”.