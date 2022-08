Luego de la recorrida juntos por el Conurbano bonaerense de Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. los equipos de ambos se preparan para lo que será un encuentro clave en Mendoza.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Eduardo Amadeo, economista y dirigente del Pro, estará presente en la provincia cuyana para reunirse con sectores del Pro, contó que estará presente el encuentro que va a realizar con empresarios y diferentes sectores: "Se trata de escuchar, sin dudas, que voy a hablar. Pero la idea es escuchar a los sectores productivos".

Y amplió: "Hay mucha incertidumbre y desesperanza, para construir propuestas hay que escuchar mucho. La es escuchar, voy a hablar con los dirigentes del Pro, que son nuestros compañeros. Vamos a hablar con jóvenes, porque son la esencia de lo que uno puede hacer y debe hacer en la política. Tenemos muchas ideas pero para mejorarlas hay que escuchar mucho.

Amadeo dijo que "soy productor agropecuario y sé lo que es vivir con incertidumbre", más allá del tiempo, "la meteorología, los precios del mercado, el problema de la Argentina es la incertidumbre. Esto es qué vamos a hacer con la producción, cuáles van a ser los precios a los que vamos a comprar los insumos y nos preguntamos cuál será la vida con un Gobierno que nos da camino o certeza sobre lo que va a hacer" y completó: "Esto estamos reclamando en el nivel nacional, todos nuestros legisladores, todos les decimos al Gobierno que queremos saber a dónde vamos".

Eduardo Amadeo

“Más allá de las medidas que toma Massa, el problema es el largo plazo. La demanda es dennos certezas. Le piden a los productos que vendan los granos, qué vamos a hacer con los pesos si no sabemos la inflación de mañana, ni el valor del dólar. Sin certidumbre no se puede producir.

“Tenemos equipos en todos los campos, desde la educación hasta la economía, desde la seguridad hasta el turismo. En todos los campos estamos trabajando", explicó.

Y amplió: "Al lado de Patricia tenemos un equipo donde está Federico Pinedo, Luciano Laspina, Dante Sica, y otros más. Pensamos en estrategias de largo plazo. En conjunto, mucha gente piensa en respuestas concretas que le servirán a Patricia para mejorar el diálogo. Una cosa es escuchar, pero también hay que llevar propuestas lo mejor elaboradas posibles".

Fórmula Bullrich- Cornejo

Cuando se le consultó a Amadeo, por Bullrich- Cornejo, lo que se estima sería la dupla presidencial de cara a las elecciones del 2023 expresó: "Me parce una interesante iniciativa, no sé si fue de Patricia o de los dos. Pero todos tenemos por Cornejo un enorme respeto, ha sido un buen gobernador. He visto con atención su política educativa, que ha sido interesante y es un político confiable e inteligente", reconoció.

Y completó: "Personalmente, me gusta mucho la relación con alguien como Alfredo Cornejo, que respeto no solo como político, sino también como hombre de Estado por lo que ha hecho".

Sobre si está confirmada que la dupla Bullrich- Cornejo será la oficial, Amadeo dijo: "Está para verse, pero empezamos bien porque ambos se respetan. Patricia ha sido una funcionaria ejemplar y Alfredo es un político al que respetamos. Creo que ambos se necesitan, pero falta mucho tiempo. La cuestión es que los buenos se vayan juntando".