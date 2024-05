Detalles de cómo fue el tratamiento de la 'Ley Bases' en el Congreso

Óscar Agost Carreño, diputado nacional por Córdoba de Hacemos Coalición Federal, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, sobre la actualidad política argentina, principalmente luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pilar del plan de gobierno de Javier Milei.

“Tuvimos muchos días de negociaciones, que es lo que no se ve en los medios o la parte pública, pero tuvimos jornadas muy largas de reuniones para intentar que el gobierno amortiguara un poco la ley, acomodara algunas cosas que creíamos eran equivocadas y las que no, las buscamos corregir en el recinto” explicó el diputado.

—Sobre la serie de House of Cards, ¿Miguel Ángel Pichetto es el Francis Underwood argentino, protagonista de la serie?

—En algunas cosas personales del personaje me parece que no, pero sí en cuanto a que es un hombre de Estado, que tiene mucho olfato y que permitió en muchas ocasiones darse cuenta de que cuando la cosa se estaba cayendo que no se cayera, es cierto que tiene una habilidad como ninguno o como muy pocos en el firmamento político argentino.

—¿Le jodió la salida de la Coalición Federal o cómo lo anunció Elisa Carrió por televisión?

—Me sorprendió la forma de Lilita sobre todo porque la gente del bloque nos habló, pero lo estaban pensando ellos y ella terminó abruptamente anunciándolo por los medios. Yo me enteré bajándome de un avión y apenas estaba por despegar estaba chateando con Juan Manuel López analizando cómo se iba a votar cada artículo, qué le íbamos a contestar al gobierno, o sea, fue medio abrupto, pero un respeto personal y de trabajo y habrán visto que pese a eso hemos trabajado en conjunto toda esa sesión para que se aprueben temas importantes como el tabaco, por ejemplo.

—Están impulsando junto a Pichetto la creación de una Agencia de Lucha contra el Narcotráfico...

—Así es, cuando decimos que hay que achicar el estado, siendo liberal coincido que el estado tiene que ser chico o lo suficientemente chico para prestar un servicio eficiente, el problema que tenemos es que el lugar que abandona el poder lo ocupan otros poderes y ahí vemos que hay poderes como el narcotráfico que es grave el poder que pueden tener cuando hay un estado ausente.

—Noto una contradicción con la ley de blanqueo, hoy puede blanquear cualquiera, inclusive el narcotráfico.

—Hemos trabajado muchísimo para que se mejore porque en el texto original de eso se daban hasta casos donde testaferros podían blanquear directamente, era sin ningún tipo de límites. Hicimos un equilibrio, que fue buscar un blanqueo que también lo hubo en gobiernos anteriores del kirchnerismo, de Mauricio Macri, todos los gobiernos suelen pedir un blanqueo, acá hemos intentado hacer un equilibrio para no llegar a que pueda venir el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero de grandes capitales internacionales, por un lado, y por otro, que haya un blanqueo que permita a aquellas personas que tienen guardado 5 mil dólares los pueda ingresar al mercado formal, ese equilibrio lo intentamos hacer con la ley que se aprobó.