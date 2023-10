¿Cuál es el impacto electoral del escándalo Insaurralde?

A días de las elecciones del 22 de octubre, CB Consultora midió el impacto electoral del escándalo que involucró al exfuncionario banaerense Martín Insaurralde, y a través de un estudio de 1.181 casos buscaron corroborar la hipótesis de que “ha sido un tema complejo que podría llegar a tener alguna implicancia electoral sobre el gobernador Axel Kicillof”, según explicó Martín Bazán, subdirector de CB Consultora en el programa Metaverso, de Ciudadano News.

“Encontramos un nivel de información muy alto, el 89,2% de los encuestados nos comentaron que tenían algún tipo de información, habían estado algo informados o informados sobre el tema”, aseveró Bazán y comparó el conocimiento de este caso con lo que fueron otros casos de corrupción: “Tiene un nivel de relevancia o de información similar a lo que fueron los casos de José López u otros casos de corrupción que se han vuelto mediáticos, teniendo en cuenta también hoy la dinámica que tiene la política en Argentina y cómo a través de las redes sociales se magnifican todas las noticias”.

-¿Esto cómo posiciona a Unión por la Patria pensando en la gobernación de Kicillof?

-La influencia es sobre todo en los indecisos. El 43,6% de los encuestados nos dijo que no pensaba votar a Unión por la Patria y el 34,8% dijo que iba a votar a candidatos de Unión por la Patria y lo seguiría votando. Hablamos de dos núcleos duros a pesar de la noticia, pero sí vemos una implicancia en el 8% que nos contestó que estaba indeciso y ahora va a votar en contra del oficialismo y aquellos que iban a votar al candidato de Unión por la Patria y ahora no lo votarían que son el 3%. Hablamos de un 11% que se vería interpelado por esta noticia y que optaría por un candidato que no sea de Unión por la Patria por la noticia de los viajes de Martín Insaurralde.

-¿Cómo describieron los encuestados este caso?

-Bronca, indignación, repudio, impotencia, rechazo, decepción, fueron todas palabras con una carga negativa muy fuerte y sobre todo una desilusión del pueblo con respecto a un esquema político. Analizando esto, el discurso de Javier Milei donde trataba de atacar a los partidos políticos tradicionales llamándolos casta y cuando ahí subía su imagen positiva, creo que esto le viene como anillo al dedo de cara a lo que puede ser el próximo debate que en este caso va a tener un rol mucho más preponderante de lo que fue en el primero teniendo en cuenta la cercanía de la noticia con el debate anterior.

-¿Sorprende que Kicillof sostenga una imagen positiva con relación a los otros candidatos?

-Axel Kicillof que lidera en imagen positiva y en intención de voto, con una imagen positiva de 39,4% contra 25% de Carolina Píparo y 2,9% de Néstor Grindetti y en el caso de los techos electorales también superándolo por casi 20 puntos al resto de los candidatos de la oposición.

Mirá el informe completo acá: