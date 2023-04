Cristina Kirchner en La Plata: Sin definiciones electorales y preocupada por Milei

Bilotta, al inicio de la charla, destacó sobre el discurso de la vicepresidenta: “una clase magistral la hace alguien a quien se le reconoce una acreditada experiencia en una materia y lo que trata esa persona siempre es dejar marcado un sendero de cierre de una etapa. Desde ese punto de vista, probablemente estemos asistiendo a los últimos pasos de Cristina”.

Daniel Bilotta, analista político

Sobre la alocución: “el discurso me pareció el más flojo de los últimos tiempos que le escuché, hay una línea descendente, Cristina no sabe estrictamente de economía, no es su competencia y por supuesto hizo lo que hace el que va en desventaja en una elección.

Le pidió un acuerdo al que va primero, a Juntos, para enfrentar al que está segundo que es Milei, que está desplazando al Frente de Todos”.

‘Nada parecido a un clima de fiesta’

“Se habla de un clima de fiesta y la verdad no lo percibí, y con las personas que hablé al final del acto muy lejos estaban de transmitir eso, recuerdo la cara de Jorge Ferraresi, un personaje emblemático en todo esto porque es el intendente de Avellaneda, vice del Instituto Patria y fue ministro de Alberto. Lo vi con una cara enorme de preocupación y creo que es lo que se llevaron todos los intendentes del acto de ayer”.

El analista enfatizó: “me detengo en la importancia de los Intendentes, porque son los encargados de sostener el voto en la provincia de Buenos Aires que es donde el Kirchnerismo siempre tuvo su base electoral”.

Sobre el ascenso de Javier Milei

“Lo de enfilar a la política tradicional, al completo, en un solo núcleo contra Javier Milei, o sea subirlo a un pedestal, denota preocupación o, por lo menos inquietud ante su crecimiento. Aunque ella lo descalificó durante toda la conferencia, lo que hizo, en realidad, fue calificarlo”.

Bilotta, continuó: “lo que trata Cristina es de subirlo al ring y pidió un pacto democrático. Nunca vimos antes al Kirchnerismo llamar a un acuerdo, es bastante lógico, pasa en la historia de la humanidad y en Argentina. El que pide un acuerdo es o porque tiene una enorme ventaja y busca ser legitimado o, porque está en una crisis”.

¿Evitó referirse a la situación del dólar?, le preguntaron los conductores de Metaverso

“Sí, me llamó la atención la cautela de Cristina, no pronunciarse estrictamente contra el ahorro en dólares. Vi una persona cautelosa, sobre todo para no enojar a nadie que pueda ser un eventual votante y termine de nuevo fugándose.

Es lo que me parece que el discurso de Cristina está reconociendo…que los votos del Frente de Todos están escapándose hacia la Libertad Avanza”.

Rebeca Miranda le comentó al entrevistado: “dejó más que claro que no se presentará a ningún cargo pero, también, dio un guiño a Sergio Massa y como que fue un empujoncito como para decir dale que podés presentarte como candidato del Frente de Todos”.

Bilotta destacó al respecto: “la impresión que tengo es que Cristina no puede hablar mal de Massa. Ella fue la que autorizó el acuerdo para que llegue a Economía, y la información que tengo es que no va a pronunciarse mucho más de lo que escuchamos, porque no quiere quedar comprometida con un próximo cambio de ministro, si se diera”.

¿Es la referente central del Frente de Todos?

“No cabe duda que Cristina sigue siendo la figura más importante del Frente de Todos, eso está fuera de discusión”, sentenció el entrevistado.

Desde la mesa le preguntaron: “del Frente de Todos es la dirigente más importante, ¿de la política argentina ya no?”.

“No, probablemente también. Hay una característica que comparten el Frente de Todos y Juntos, y es tener un núcleo duro de votantes y a ella la siguen hace años. Es decir, personas que son fieles a una línea de pensamiento con el paso del tiempo".

"Probablemente el núcleo duro del Kirchnerismo esté hoy más desnudo. Cuando hay una crisis económica los votos blandos son más difíciles de medir como fieles, quizás su núcleo duro sea más chico que el de Juntos por el Cambio en este momento”.

¿Y Javier Milei?

“Javier Milei no tiene núcleo duro, se nutre de votos blandos que están en situación de tránsito”.

¿Será gravitante, Cristina, en estas elecciones?

“Cristina es importante pero no tan gravitante como en 2019 y está perdiendo predicamento frente a la sociedad y ayer vimos a alguien que su discurso en este nuevo escenario pierde consistencia.

Al día de hoy, la descripción que hace es muy difícil de sostener y casi hay un consenso generalizado en la necesidad de achicar la brecha del gasto público”.

Rebeca Miranda le comentó al analista: “hablando del déficit, ella dejó en evidencia a un montón de empresas y haciendo relación de por qué Argentina está como está”. ¿Cuál es tu opinión?

“Es cierto que esas empresas han crecido en un mercado que se encoje, entonces, como pasa en todo el mundo occidental, las empresas más importantes van ocupando posiciones monopólicas”.

¿La vicepresidenta influye en el contexto económico?

“No creo que lo que diga Cristina tenga que ver o no con lo que pasa hoy con el dólar, que se pueda cerrar o no un préstamo, de hecho renovó sin problemas el ministro de Economía un préstamo en pesos. No necesariamente, Cristina, esté marcando la agenda de la economía”.

¿Y la oposición?

El analista culminó diciendo: “Lo que tiene que resolver el Pro es tener un único candidato en la ciudad de Buenos Aires, que es la madre de todos sus problemas. Está Vidal, Jorge Macri, y Diego Santilli que teóricamente va a tratar de ser candidato a gobernador en la provincia”.

“Infiero que explorarán un acuerdo de candidaturas únicas, a jefatura de gobierno de la ciudad, a gobernador bonaerense, que es un problemón para Bullrich en los dos casos porque Vidal no es de Bullrich, tampoco lo es Santilli y en los sondeos, al día de hoy, Bullrich estaría liderando en la disputa eventual de las PASO, la competencia contra Larreta”.

”Pero si acuerdan en esas disputas, Bullrich se verá perjudicada”, finalizó Daniel Bilotta.