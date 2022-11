Cristina criticó el manejo de las fuerzas de seguridad y Aníbal Fernández le respondió

Durante un acto en La Plata la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, criticó el rol de las fuerzas por lo que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce de las declaraciones.

Lo dicho por Cristina fue en el marco del Día de la militancia peronista, a lo que Aníbal contestó: "No comparto lo que dice. Tenemos 2.780.400 kilómetros cuadrados que están pensados. Estas fuerzas, estas cuatro, no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo, entonces lo que dice Cristina no es verdad", puntualizó el funcionario.

En declaraciones a Radio 10 el funcionario recalcó que "esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales, que son los que trabajan en tal sentido. Lo que hacen en La Patagonia está pensado y diagramado para que se cumplan en todos y cada uno de esos lugares".

El ministro le respondió a la vicepresidenta, quien había dicho este jueves que "las fuerzas de seguridad son parte de la solución, pero también son parte del problema si no se subordinan al poder civil", al referirse a los hechos de inseguridad que se dan en distintos puntos del país.

“Esa es una de las diferencias que tengo porque ella dice en un momento que las fuerzas se conducen solas y que nadie lleva adelante una estrategia. Yo no coincido. En las cuatro federales que me tocan, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las decisiones las tomo yo y las ejecutan profesionales, que son los policías. Nosotros no tenemos esa visión”.

En el acto que encabezó Cristina Fernández de Kircher en el estadio Único de la ciudad platense, recalcó que "esta es la realidad también, y también es necesario decirlo y explicitarlo. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo".

Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad señaló que "El discurso de Cristina me gustó. Se plantearon cosas importantes y no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí".