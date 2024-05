Bullrich enfatizó que el acto en Córdoba es patriótico y no político

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó en una entrevista con que el acto que presidirá Javier Milei este sábado en Córdoba con motivo del 25 de Mayo será “patriótico e institucional” y no de naturaleza política.

Bullrich enfatizó que se trata de un acto patriótico institucional, al que se ha invitado a jefes de las fuerzas federales. Las características de las invitaciones sugieren un enfoque más institucional que político.

En cuanto a la seguridad del Presidente y posibles amenazas o ataques, Bullrich señaló que trabajan en conjunto con un comité unificado que involucra a las fuerzas federales y la Policía de Córdoba. Aunque la seguridad del mandatario está a cargo de Casa Militar, aseguró que están preparados para proteger a la gente y que no anticipa problemas.

La ministra también expresó su preocupación por el retraso en cuestiones de sentido común, como favorecer las inversiones y traer los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, así como las reformas del Estado. Estos retrasos afectan el bienestar de los ciudadanos.

En relación con los conflictos en Misiones, Bullrich destacó que la mayoría de la Policía está trabajando, y donde no lo hacen, son reemplazados por fuerzas federales. Enfatizó que la policía no se detiene y recordó la importancia de no dejar a los ciudadanos en situaciones críticas, como ocurrió en Córdoba en el pasado.

Además, mencionó una disminución significativa en la tasa de homicidios en Rosario, calificándola como histórica. También se refirió a los familiares del narco ecuatoriano Fito Macías, que fueron deportados desde Córdoba, asegurando que están en contacto constante para abordar cualquier problema detectado.

El acto en Córdoba se presenta como un evento patriótico e institucional, y la seguridad está siendo cuidadosamente gestionada para garantizar un desarrollo sin incidentes. La ministra Bullrich destaca la importancia de abordar cuestiones fundamentales para el bienestar de los argentinos y mantener la seguridad en todo el país.