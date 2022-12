Coparticipación: Alberto Fernández asegura que "no hay dinero" para pagarle a CABA

El Gobierno nacional oficializó este martes que mandó la directiva para transferir bonos TX31 -a la Ciudad de Buenos Aires- el monto que indica la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia por los fondos coparticipables.

A pesar de esta noticia, hubo en las últimas horas una contienda política entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, debido a que el Jefe de Estado postuló que "no hay fondos para pagar", además de iniciar una serie de acciones para contemplar este monto, que "no estaba previsto en el presupuesto" como también "se presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida".

En este marco, en un acto oficial con los gobernadores de Santa Fé y Santiago del Estero, el Presidente volvió a hablar del tema y apuntó contra el Jefe de Gobierno porteño por el pago de la coparticipación: "Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir".

Y argumentó: "Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó".

Durante la charla, le explicó al público presente que "todo esto de lo que se está hablando cuesta 220 mil millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación" y lanzó un palito: "¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?".

Detalles

La Corte Suprema dispuso en un fallo dictado el pasado miércoles 21 de diciembre un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso de la policía en 2016.

Ante esta decisión, el mandatario anunció ayer el envío de un proyecto de ley al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, con el fin de que prevea el presupuesto para hacer frente a la disposición de la Corte Suprema de Justicia, además de que "presentará un recurso de revocatoria de la medida aludida".

La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a los que acusó de no cumplir el fallo de la Corte, además de estar en desacuerdo del pago con títulos.