AF manifestó su deseo de volver a ser Presidente

Alberto Fernández, comunicó en los últimos días en un medio español se deseo de volver a ser Presidente de Argentina. En el marco de una gira por España, el mandatario nacional indicó: "Me siento absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie".

Facundo Cruz, politólogo, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado por la situación de la Argentina.

“Ya empezó la campaña, se aceleró todo antes de lo pensado. Esto está generando otros movimientos que se iban a dar a mitad del año. El acuerdo con el FMI, la discusión de la política económica iba a dejar más relegado lo electoral. Pero las variables económicas no dan los resultados que el Gobierno espera, eso genera discusiones internas y también en la oposición. Creo que toda esta combinación ha acelerado los plazos".

El entrevistado expresó que "no es la primera vez que Alberto lo dice" y recordó que la primera vez "fue en el acto después de las elecciones legislativas, lo que se llamó la plaza de Fernández donde él estuvo solo". Asimismo, manifestó que "a lo largo e la historia, la mayoría de los presidentes, optaron por la reelección" y agregó: "Los presidentes en cada país que tenga habilitada la reelección la buscan, no recuerdo casos donde no haya pasado. Es esperable que él lo busque asumiéndose en un espacio peronista, asumiéndose como presidente de los argentinos".

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que debido a las circunstancias económicas "no hay un escenario positivo", por lo que "eso no facilita que Argentina se recupere en términos económicos".

Y agregó: "En términos políticos, podemos decir que estamos ante un escenario totalmente imprevisible. La dinámica política argentina hace unos años se estaba dirigiendo hacia un bicoalicionismo, que mostraba señales de cierta estabilidad por un tiempo prolongado. Pero las encuestas muestran que ese bicoalicionismo estaría empezando a romperse".

Sobre la oposición indicó: "Milei estaría creciendo, el Frente de Todos cruje, Juntos por el Cambio también cruje y tal vez todo se mantiene igual. Eso hace que en términos electorales la imprevisibilidad sea alta. Después en lo institucional la dinámica será igual, pocas leyes sancionadas, mucha discusión entre oficialismo y oposición y legisladores de las provincias que van a ser la lleva de la gobernabilidad. Creo que vamos a tener un Congreso con poico funcionamiento, mucho tiroteo y todo eso es consecuencia de lo del principio, que el año electoral ya arrancó".