Colina y la asunción de Massa: "Tiene un desafío que es controlar el déficit fiscal"

Es miércoles a las 17 el presidente Alberto Fernández le tomará juramento a Sergio Massa, en Casa Rosada, como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura. La llegada del líder del Frente Renovador al Gabinete implicará un giro en las fuerzas de poder dentro del Gobierno al darle las atribuciones para manejar el programa económico.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, con la conducción de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, el economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Jorge Colina, expresó: “El nuevo ministro tiene un desafío claro que es controlar el déficit fiscal, no lo podrá solucionar de un día para otro, sino por lo menos hacer que los gastos no crezcan por encima de los ingresos, esa ya sería una señal".

Es más, "incluso Silvina Batakis dijo, pasa que ella no tenía mucho apoyo político y por eso la desplazaron y viene uno de los dueños de la coalición, porque Massa es uno de los dueños, es un político que aportó votos", manifestó.

Para el economista, "Massa viene a tratar de arreglar una situación extremadamente crítica, pero tiene que ser cauto con sus palabras porque no puede decir que viene que arreglar la situación fiscal, porque en la otra ala de la coalición no les gusta la palabra déficit fiscal, entonces, por eso viene de manera cauta diciendo que va a conseguir dólares, que mejorará algunas cuestiones cambiarias y monetarias, va a tratar de controlar y después verá qué hace desde lo fiscal, pero la verdad es que el tema fiscal es el partido que juega”.

Al consultarle sobre si Massa tiene la alternativa de elegir, devaluar o no, o si tiene otro camino, Colina expresó: "La presión por el tipo de cambio oficial es tan fuerte y creciente que obviamente llegará un momento que no le quedará alternativa, no solo no tendrá alternativa, sino que la devolución se va a producir igual entonces, me parece que a eso apunta el nuevo ministro, a que sea una devaluación administrada, por lo menos que se sea abrupto".

Por eso, se dice que "quiere primero conseguir dólares para luego recién ir hacia una devaluación controlada", reconoció Colina.

Con respecto a que si Massa trabajará en la segmentación tarifaria y la reducción de los planes sociales, el economista consideró: "La reducción de los subsidios y el tema de la energía es central para controlar el aumento del gasto, pero es la medida que no quiere tomar el kirchnerismo porque hay que ver qué desenlace tiene".

"El nuevo ministro Massa no es cualquier persona, es uno de los dueños de la coalición, no es claro cuál será el resultado de esta puja en el kirchnerismo de no querer tocar el tema de la energía y con respecto a los subsidios asistenciales más que cortarlos hay que ordenarlos, hoy lo que está sucediendo es que la gente que recibe tres planes, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, mientras que hay un montón de gente que no está recibiendo nada, solamente la AUH y el que no tiene hijos nada".

Por lo tanto, "al gasto asistencial hay que ordenarlo, está creciendo mucho porque está desordenado y no está gestionado, pero en momento tan crítico no hay que pensar que hay que cortarlo, ordenarlo, buscar que no haya gente que tenga tres planes y otra cero, la idea sería que todo el mundo que sea vulnerable reciba alguna asistencia".

Colina habló sobre el aumento en la cantidad de planes durante el Gobierno anterior y dijo que "nadie se anima a abordar el tema de los planes a raíz de que lo toman mucho con declamación, o sea, planes sí, planes no, unos dicen salarios universales, el otro dice voy a sacar los planes apenas suba y no es tan así, es ordenar esto, el Potenciar Trabajo se puede sacar, pero la AUH va a quedar y posiblemente la tarjeta Alimentar también".

Al preguntarle cuánto representa los planes sociales, el producto bruto, Colina manifestó: "El Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentaria están en el orden del 1% del PBI y luego, en Anses está laAUH que es menos del 1% del PBI, quedó devaluada para favorecer a la tarjeta Alimentaria, el Potenciar Trabajo y luego están las moratorias previsionales que representan un 3% del PBI", explicó.

Y amplió: "Pasa que las moratorias son derecho adquirido, pero venció en julio y la prorrogaron hasta diciembre", por lo tanto, "hay que cerrar la moratoria y dejar la PUAM (Pensión Única para el Adulto Mayor)".

“El que tiene que hacer eso es el nuevo ministro Massa entonces, vamos a ver qué sucede. Pero no se puede bajar de un día para otro", concluyó.