Cobos: "El presidente no ha ejercido la autoridad como corresponde"

Sergio Massa asumirá como superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Para el presidente, el tigrense destaca por su "visión, capacidad y experiencia".

Los cambios, renuncias y aval de la coalición oficialista abren un escenario de relanzamiento del Gobierno, acaso un ‘golpe blando’ para algunos sectores de la oposición.

Julio Cobos, diputado nacional de Juntos por el Cambio, conversó el programa Metaverso de Ciudadano News y opinó sobre los cambios en el Gabinete y el desembarco de Massa en el importante Ministerio.

El legislador destacó la importancia que hasta el momento tuvo el tigrense, presidiendo la Cámara de Diputados.

“Obviamente que la figura de Monzó y de Sergio Massa han servido para conducir la Cámara”, comenzó opinando Cobos, que agregó: “indudablemente que es un articulador de lo que deciden los presidentes de bloques, porque el presidente de la Cámara no puede convocar a sesión porque lo hacen seis diputados y seis senadores que juntan las firmas”, explicó el legislador.

“Por ejemplo, yo pedí una sesión especial para tratar los créditos UVA, Massa me llamó, me dijo “por qué no buscamos consensos, me comprometo a que se trate rápido, hablaré con el Frente de Todos”, hicimos un acuerdo porque no tenía dictamen entonces, lo firmó Germán Martínez, Mario Negri, Sergio Massa y yo, entonces eso también es parte de ser presidente de la Cámara”, contó Cobos sobre la inminente llegada de Cecilia Moreau como titular de la Cámara de Diputados.

“Mi opinión es que la primera minoría elige el presidente de la Cámara”, había señalado Mario Negri, diputado radical. Sobre este mismo tópico, Cobos opinó que “hay usos y costumbres que se respetan y uno, en este caso como opositor, respeta la decisión de la primera minoría”.

El oficialismo de no mediar ningún contratiempo, colocará en reemplazo de Massa en la Cámara Baja a la diputada Cecilia Moreau.

“A nosotros nos han respetado no siendo inclusive primera minoría, sino segunda. En el caso de Federico Pinedo éramos tres senadores y fue presidente provisional del Senado, esto hay que respetarlo, nosotros así lo entendemos y habrá que ver”, remarcó el diputado Cobos.

“Depende de la figura que surja, vamos a tratar de actuar en bloque. Hay quienes pensamos que hay que acompañar cualquier designación, algunos piensan en votar en contra pero trataremos de unificar; todavía no está confirmado pero seguramente el que proponga el Frente de Todos será quien presida la cámara, será hombre o mujer y tendrá la posibilidad de demostrar el camino que han seguido otros presidentes de cámara”, concluyó el legislador.

¿Moreau está radicalizada con el kirchnerismo?

Otra de las consultas estuvo relacionada con los modismos, es decir la forma de expresarse y el contenido de los discursos de la diputada Moreau, que parece ser la persona que inminentemente se convertirá en la titular de la Cámara Baja.

Acerca de si Moreau, es una persona ‘radicalizada’ del oficialismo, Cobos acotó: “Muy, si, muy de oposición, no tanto de consenso…. Yo tengo una buena relación con ella, me llamó, estamos intentando ver el inventario, porque un proyecto mío que llegó del Senado con media sanción no tuvo tratamiento, lo volví a presentar, ella se interesó, hemos estado trabajando en estos días junto con los asesores para ver si lo sacamos adelante” acotó.

“Pero sí, son discursos muy radicalizados como también los tenemos nosotros cuando algunos hablan”, aportó el legislador haciendo también una autocrítica dentro de la fuerza que él integra.

Julio Cobos fue consultado acerca de si la propuesta de Moreau puede ser algo estratégico para el Gobierno dado su vínculo estrecho con Máximo Kirchner, con los movimientos sociales, el legislador opinó que la legisladora, “tiene consenso en su frente, como lo tiene Germán Martínez para conducir el bloque, ella ahora es la vicepresidenta del bloque y lo fue cuando era Máximo Kirchner y es una mujer que venía alineada con Sergio Massa y sigue, entonces, imagino que también Massa habrá pugnado para que sea Cecilia Moreau”, dijo el ex vicepresidente de la Argentina.

“Las otras figuras que se nombraban eran Gioja, Bertona, ex gobernadora de Tierra del Fuego, pero seguramente va a anclarse en una mujer, veo que están buscando esto. Así que, todo apunta a una mujer y hoy por hoy a Cecilia Moreau, esto es muy dinámico”, opinó Cobos.

El rol de Alberto Fernández

En cuánto a la visión que tienen desde la oposición sobre el trabajo hasta ahora del presidente Alberto Fernández, Julio Cobos opinó en Metaverso:

“Todos sabemos que es un presidente que no ha ejercido la autoridad como corresponde pero es el presidente constitucional entonces, tampoco hay que ser tan peyorativo y descalificativo, no es un presidente que ha ejercido la función como nos hubiera gustado a todos, demostrando autoridad, sin embargo, tomó la decisión de acceder a que Sergio Massa sea el ‘súper ministro’”, agregó el legislador.

Para Cobos, Fernández no accedió al nombramiento “con todas las pretensiones que tenía Massa”, ya que para el diputado de Juntos por el Cambio, el tigrense, “quería ir por el Banco Central, la AFIP y tuvieron que acomodarse a que el cargo lo pusiera Cristina Fernández, que el Banco Central lo siguiera manejando un hombre de mucha confianza de Alberto Fernández, no digo que esté equilibrado pero es la última oportunidad para el Gobierno de encauzar la macroeconomía que está muy desvirtuada de lo que debería ser”, cerró el legislador.