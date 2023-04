“Todo indica que se ha roto la posibilidad de acuerdo entre Macri y Larreta”

Daniel Bilotta, reconocido analista político, fue entrevistado en el programa Metaverso de Ciudadano.News en el que se refirió tanto al presente político y electoral de Juntos por el Cambio.

Respecto a los últimos pasos del jefe de Gobierno de la CABA y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Laterra: “La impresión es que se ha roto la posibilidad de un acuerdo entre Mauricio Macri y Larreta, si es que el jefe del gobierno porteño anuncia esta semana que finalmente las elecciones, el mismo día, estarán desdobladas en su forma de votación; esto podría hacer que quienes voten en la CABA tengan que utilizar dos urnas. Todavía no lo comunicó Larreta, en apariencia está el rechazo en el resto del Pro para esta medida que anunció pero no oficializó”.

“Queda claro que es muy difícil que el ex presidente y el jefe de Gobierno porteño se pongan de acuerdo en quién va a suceder a Larreta en la Ciudad, no hay alguien que sea un candidato de consenso. Jorge Macri es respaldado por la mayoría del Pro, es ministro de Gobierno porteño, primo del ex presidente, así que será una disputa casi salvaje en el Pro. El dato importante es el argumento de Larreta, que es garantizarle a Martín Lousteau igualdad de posibilidades para competir”, añadió.

“La pregunta es hay alianza entre Lousteau y Larreta. Si hay aval del jefe de Gobierno al radical los que sostiene esto encontrarían una prueba muy palmaria de que en efecto esto es así”, añadió el especialista.

¿Qué hay detrás de esta decisión que pretende Horacio Rodríguez Larreta?

-La definitiva imposibilidad de un entendimiento. Larreta quiere que Macri lo apoye pero esta está difícil porque, si bien Macri dice que no le convence ni él ni Patricia Bullrich, hay gente de Macri trabajando con Bullrich.

Sobre el Frente de Todos, Daniel Bilotta consideró que “reina el desconcierto”.