Las PASO en CABA: “Lousteau es un contrincante de temer para Jorge Macri”

El PRO anunció en los últimos días que tendrá un único precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El elegido fue Jorge Macri, actual funcionario de la administración porteña, intendente en uso de licencia de la localidad bonaerense de Vicente López y primo del expresidente Mauricio Macri.

El anuncio lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, a quien eventualmente sucedería. La estrategia para elegir al precandidato tuvo que ver con el análisis de sondeos de opinión. Así, finalmente el elegido fue Jorge Macri por sobre Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

Para analizar esta movida política, en programa Metaverso de Ciudadano.News, conversó con el politólogo y director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis.

- Algunos analistas dicen que en la CABA con el apellido Macri basta para ganar las elecciones, ¿eso no es subestimar un poco al electorado porteño?

- El PRO viene de 16 años de gestión con buena aceptación. Esto es lo que ha permitido, entre otras cosas, que pueda competir una figura que viene de fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene licencia como intendente de Vicente López, que se haya mudado a la ciudad y sea designador ministro, se quede con la nominación. En todo esto, claramente, el apellido Macri ha sido una ventaja.

Ahora tiene que competir en el interior de Juntos por el Cambio, y ahí vamos a ver cómo se equilibra la fuerza. Su contrincante, Martín Lousteau, es un interesante dirigente. Es un candidato de temer, por eso digo, nadie acá tiene ganado nada, lo que es probable es que la elección entre Lousteau y Macri sea como una especie de ballotage anticipado, es decir, que el que gane la Primaria, gane la elección.

- Dice Ricardo Lopez Murphi que él mide mucho….

- A López Murphi le va bien en la ciudad de Buenos Aires, va a hacer una buena elección, y suma votantes a Juntos por el Cambio, que de otra manera podrían tener otras opciones liberales.

- Una cosa es que mida bien y que tenga los números y otra cosa es que realmente esas buenas mediciones le alcancen para hacerle frente a las otras dos figuras…

- La pelea fuerte va a ser Macri contra Lousteau, después de ahí, el que gane tiene el camino más allanado. No digo que no vaya a haber ballotage, pero más allá de eso, el que corre con ventaja será el candidato de Juntos por el Cambio.

- En ese escenario, por ejemplo, ¿Leandro Santoro es un tipo “votable” para la oposición?

- La oposición, dentro del Frente de Todos, va a tener dos o tres opciones. También van a haber precandidatos de los libertarios y de la Izquierda. El Frente de Todos mantiene su rango de los veinte o veintidós puntos. Pero como es muy poco probable que en La Rioja gane otra fuerza que no sea el peronismo, en la CABA pasa algo similar con Juntos por el Cambio. Se puede esperar que Santoro sea competitivo. La gran incógnita es Ramiro Marra porque, ya que los libertarios no terminan de crecer en la ciudad de Buenos Aires como crecen en otros lugares del país. Además, el sistema de boleta única electoral electrónica que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la acción concurrente, va a ser que el candidato de los libertarios no cuente con el arrastre de Javier Milei.