Causa Vialidad: qué puede ocurrir tras el fallo contra CFK

En la tarde de este martes 6 de diciembre se dio a conocer el veredicto final de la llamada Causa Vialidad, en la que está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Diego Armesto, abogado Constitucionalista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y respondió y analizó: “Como uno de los acusados en el banquillo es Cristina la discusión muchas veces se transforma en política pero la discusión es jurídica. Es la primera vez que en Argentina un funcionario está siendo juzgado por un tribunal y puede o no tener sentencia".

El abogado aconsejó a los militantes organzar un encuentro mañana miércoles "Si yo fuera ellos, la marcha la organizaría para mañana", en vez de realizarla hoy.

En este sentido, manifestó que en muchas ocasiones "la política trata de embarrar la cancha y de poner presión al órgano jurisdiccional con lo que pasa". Es por eso que a partir de las 17:30 se dio a conocer la definición del fallo a través de Youtube.

"La denuncia arrancó en el 2008, es decir 14 años pasaron. Nosotros como sociedad debemos reflexionar y empezar a exigirle a la justicia celeridad con respecto a las cuestiones que hacen a la corrupción de los funcionarios públicos", indicó Armesto.

Por su parte, comentó que debido a la magnitud del caso, "lo que más molesta es la tapa de los diarios de mañana" y sabiendo que es "una campaña a una candidata a diputada, gobernadora, presidenta, con una mochila de cargar con una sentencia de un tribunal oral. Pesa más eso que el efecto jurídico porque el efecto jurídico". Esto es porque "ella va a poder ser candidata, no está proscripta, tiene las garantías constitucionales para apelar a casación, cuando apela casación después subirá a la Corte Suprema, todas las garantías están dadas y si no le gusta eso, irá a la Corte Interamericana de de Derechos Humanas, me parece que lo que más molesta es la tapa de los diarios de mañana, no solo Clarín y la Nación, los diarios del mundo también", explicó, dejando entrever que existen ciertos caminos legales que puede tomar para enfrentar una posible condena.

Finalmente, aceptando que es algo histórico, concluyó: "Ella va a escuchar por Youtube desde el despacho de la viceprovincia y está tranquila porque tiene fueros, es decir, para destituir a un vicepresidente necesitas juicio político y los números en las cámaras no están. Todo es más tapa de diarios, medios y cargar con una mochila debe ser medio feo".