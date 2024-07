Caputo responde con firmeza a críticas por cuentas en el exterior

El periodista de El Destape, Ari Lijalad, lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el pasado sábado. A través de la red social X, Lijalad compartió un fragmento de la declaración jurada de Caputo, señalando: "El ministro de Economía declaró todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior. Pero te pide a vos que vendas tus ahorros para pagar la luz".

Caputo defiende su trayectoria

Dos días después, Caputo respondió a las acusaciones con un mensaje contundente: "Mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde. No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información. Yo no pido a nadie que haga nada. Sólo explico lo que estamos haciendo, para que la gente entienda y tome las decisiones que quiera, pero con mayor información".

Caputo también destacó su decisión de dejar el sector privado para dedicarse al servicio público: "Dejé el sector privado para que ustedes no vuelvan nunca más en la vida a gobernar este país, para que el sector público deje de ser un negocio y pase a ser un servicio a la sociedad y para que volvamos a ser el país que los argentinos de bien se merecen. Seguramente todo lo opuesto a los que vos querés".

Contexto económico y visión a futuro

En un posteo anterior, el expresidente del BCRA había explicado: "Los pesos emitidos son por compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, como se llama al mercado mayorista oficial). El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. ¡La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!".