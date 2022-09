Camino a las Presidenciales 2023: JxC lidera las encuestas

Cada día se acorta más el camino que lleva a las elecciones y una encuesta revela que Juntos por el Cambio duplicaría en votos al Frente de Todos.

En declaraciones en el programa El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Pablo Touzón, director de Escenarios de Consultora de Opinión Pública y Comunicación Política, expresó: “Esta última encuesta que tenemos es justo antes del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, allí preguntamos sobre Sergio Massa, y su llegada al Ministerio de Economía, qué grado de expectativa levantaba y fuimos descubriendo que, por un lado, hay una mejora en su imagen".

Y siguió: "Massa tiene todavía 22 puntos de diferencial negativo, de los miembros del Frente de Todos era el que tenía peor imagen, y efectivamente empezó a remontar la cuesta un poco, la imagen positiva de él sube 4 puntos y la del Gobierno en general sube 4 puntos, con lo cual, por lo menos en el cortísimo plazo el torniquete funcionó".

"Si uno pregunta a la gente sobre Massa, con relación a su inteligencia, está bien valorado, ahora, en relación con su credibilidad, sigue muy abajo y, lo que se ve por ejemplo, es que la expectativa de los 4 puntos no se modificaron en relación con su economía personal y sí de la economía de la Argentina".

El economista dijo que "las expectativas económicas de la gente se quedaron exactamente igual que antes".

Con respecto a cómo quedó cada partido en la encuesta, Touzón explicó: "Hoy tenemos los que son las coaliciones, por lo que Juntos por el Cambio (JxC) está primero con 36,33%, segundo está no se con 23%, tercero está Frente de Todos (FdT) con 19,01%, cuarto está Libertad Avanza con 13%, con lo cual, cuando uno pone a Cristina sola tiene de piso 23,7%, con lo cual hoy lo que tenemos es que el Frente de Todos sí como marca está bastante pulverizado, pero Cristina como marca personal supera bastante, con lo cual, la conclusión política sería que no pueden prescindir de ella".

Al consultarle si las elecciones se desarrollaran este domingo, qué pasaría con el alto porcentaje del no sé, Pouzón expresó: "Hay gente que no tiene opción todavía, hay una parte que siempre se proyecta en las generales como si fuese, no sabe ahora, pero cuando uno se siente en una mesa y hay dos opciones".

Touzón dijo que "su interpretación personal es que hay un espacio para una tercera cosa, si el tema se consolida entre Cristina y Macri sobre todo, hay una amplia gama que va entre Libertarios, entre los radicales, que no estarían en eso, que hoy no tienen expresión política, que esa expresión política podría ser en algunos períodos intermitentes en las decisiones de la gente".

Y amplió: “Hoy, esta primera Patricia Bullrich, segundo Horacio Rodríguez Larreta con un diferencial más positivo de Larreta, porque junta más el voto blando, hoy si ves la secuencia Patricia tiene un bien piso y un buen motor, seguramente la votaría. Después está Macri, que descontó mucha imagen negativa este año, sobre todo en las provincias, no tanto en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo su zona más difícil.

“En el peronismo, el piso más alto sigue siendo el de Cristina", contó el director de Consultora.

Con respecto a ese 23% del no sabe, Pouzón opinó: "Las coaliciones, como están hoy, no están en su mejor momento, JxC está mucho mejor que FdT, pero sí pasa, en un momento con los Libertarios amenazó, hubo dos meses que pareciera que eran tres tercios de la política argentina, era JxC, el FdT y Milei, después se cayó y parte de sus votos fueron a Patricia Bullrich".

Para cerrar dijo: “Una cosa es que uno como politólogo pueda ver que haya un espacio y otra cosa es que ese espacio después se haga, porque a eso se aplica un ejercicio de la política distinto, Milei estuvo ahí, cazó, todavía está, tampoco está muy definido si irán adentro o no de Juntos, Manes estuvo ahí con Larreta, incluso dentro del Pro, pisa ese lugar, pero no termina de asumir el liderazgo de ese espacio".