Califican a la gestión Milei como "muy mala", con un alto porcentaje de pobres

A seis meses de haber asumido Javier Milei como presidente de Argentina, los números de los consultores privados que miden la imagen de la gestión nacional no son muy positivos, a tal punto que llegaron a considerar que ha sido "muy mala".

Esto lo manifestó Javier Díaz Araujo, politólogo, en el programa político de Ciudadano.News, Sin Verso, quien destacó: "Si uno lo compara con las dos presidencias anteriores, las mediciones más serias le dan un buen valor sostenido desde la elección, pero en comparación con lo que fueron los primeros seis meses de Macri están por debajo. Me gustan los datos que publica Zuban Córdoba, que está diciendo que no se han obtenido en estos seis meses nuevos votantes y en conjunto las consultoras nacionales están diciendo que ha perdido entre 4 y 6 puntos en las últimas semanas".

"Sí, sigue manteniendo un apoyo importante, lo relativizaría también por la ausencia de otros actores políticos relevantes, hoy Milei por virtud y defecto de los demás, concentra y centraliza la atención pública de toda la política del país", analizó.

Apuntando al tema redes sociales, "tiene que ver con una segmentación muy fuerte de la población. Es como si le pregunto a mis amigos si me quieren, me dará un resultado que no será fiable, quienes utilizan las redes sociales probablemente tengan las características similares y quienes usan determinadas redes sociales en particular, es decir, quienes están en TikTok comparten sí o sí características generacionales, socioeconómicas, culturales, lo mismo que Facebook o Twitter y no muestra un escenario amplio".

Según Díaz Araujo, "le quedan muy pocas cartas al gobierno para el juego, la carta de la casta ya la jugó".

"Es importante siempre mirar cómo es la metodología con la que se ha hecho una encuesta a poder saber qué nos están diciendo. Más allá de la cuestión técnica, es cierto que sorprende por las políticas que ha llevado adelante, uno intuitivamente pensaría que por el tipo de políticas de ajuste y empobrecimiento de grandes sectores de la población tendría menor apoyo", dijo.

Y añadió: "Todos tenemos sensaciones encontradas de lo que está pasando y está bien que así sea, segundo, comparto las contradicciones y hoy lo que está en tensión y me parece que hoy el Gobierno tiene su primer conflicto grave respecto de una situación que no está pudiendo manejar y que tiene mucho que ver con el contrato moral que tuvo con sus votantes, el caso Pettovello, también se termina de cerrar un capítulo de la historia argentina respecto de la casta y lo que significó una promesa que también está diciendo es muy difícil de cumplir para el gobierno que es esto de no voy a hacer lo que hicieron antes, pero necesito gestionar el estado y pareciera que la casta en realidad eran las políticas públicas, de salud, educación, pensiones, empleo".

"El problema más grave que tiene el gobierno a seis meses es que la gestión es muy mala, si uno mira los resultados de la gestión, hoy tenemos una gestión peleada con los principales socios comerciales de la Argentina, tenemos mucho mayor desempleo, un 50% de pobreza en el país, se cayeron empleos en el sector privado y sector público y aumentó la marginalidad, los indicadores son pésimo entonces, el tercer elemento que constituye ese contrato entre los votantes de Milei y Milei tiene que ver con el desempeño económico y en ese sentido, va a tener muy difícil la posibilidad de sostener estos niveles de apoyo porque las consecuencias no parecen revertirse rápidamente", detalló.

Según Díaz Araujo, "le quedan muy pocas cartas al gobierno para el juego, la carta de la casta ya la jugó, la carta del crecimiento económico está ahí, casi en parda porque no sucede nada y la de la inflación es como la que lo está haciendo ganar, si esa tampoco le funciona me parece entrará en una crisis muy importante. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno, pero no es cuestión de deseos personales, la relación entre los votantes y los gobiernos, igual que el amor se termina, no dura para siempre. Milei es probable que mantenga un 30% de apoyo duro, que además en las encuestas hoy se expresa a favor de cosas que dice que sabemos todos que son mentira. No importa lo que haga, lo apoyará, pero el problema es si pierde el otro 20%, porque ahí es donde se juega la inacción de la oposición. Hoy me sigue dando la sensación de que la oposición no juega abiertamente al frente porque temen hacerse cargo de la debacle del gobierno, cuando Milei pierda esos 15 puntos o 20 vamos a tener una oposición mucho más valiente", arriesgó.

"A Nacho Torres, Pullaro, Llaryora cuando asomaron la cabeza les fue mal, pero una cosa es que ellos sean los culpables del fracaso del gobierno y otra cosa es que sea Pettovello", marcó.

Para bien o para mal, "tristemente para mal en muchos casos, lleva poco tiempo el gobierno, y está dando señales controvertidas, por un lado, vuelve a establecer vínculos con las provincias y vuelve a la vieja política respecto de acuerdo con los gobernadores para poder aprobar proyectos, como si no hubiera pasado nada y entonces, el parlamento parece sí tener valor, más allá de que sean unas ratas, son ratas buenas o malas de acuerdo a la necesidad que tenga el gobierno".

"Estas señales contradictorias sobre la compra de gobernabilidad tiene que ver con un aprendizaje del gobierno. Hay que ver cuánto es el precio que están dispuestos a pagar los gobernadores y dependiendo de lo que valga Milei, porque el problema es que él concentra de manera exclusiva los pro y contra del gobierno, ya se fueron 60 funcionarios en seis meses, también es señal de cierta incapacidad de poder sostener la gestión", apuntó.

También, "comparto que los medios tienen una constante participación y responsabilidad, pero eso también es parte de la falta de oposición, si no hay una oposición clara, contundente, competitiva, todo lo demás es anecdótico, porque finalmente la política se resuelve con elecciones y con disputas partidarias".

"En los primeros seis meses la gestión de Milei es mala, todos los resultados muestran eso, no veo un aspecto tratando de ser lo más objetivo posible de la gestión, no es un candidato. Hoy es presidente, en términos económicos, política internacional, política social, ambiental, no veo un dato, un indicador que me dé expectativas, ojalá cambie esto con el tiempo", señaló.