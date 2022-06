Bullrich en Mendoza: "Los planes sociales destruyeron la cultura del trabajo"

Patricia Bullrich visitó Mendoza en el marco de un acto de campaña bajo la consigna "Patricia en tu lugar". De esta manera, los bullrichistas y muchas de las figuras del PRO y de otras fuerzas, pudieron reencontrarse para mostrar su unión de cara a las elecciones 2023. Durante el mismo, la exfuncionaria planteó la posibilidad de formar una coalición en Juntos por el Cambio.

El acto se desarrolló en el Hotel Diplomatic y convocó a cientos de militantes y fanáticos en busca de construir una provincia y un país mejor.

"Quiero decirles que venir a Mendoza me llena de ánimo y alegría en un momento en el que el pueblo argentino está triste, con incertidumbre, en muchos casos sintiendo que no hay futuro. Venir me trae a la memoria razones por las que podemos cambiar y salir adelante. Venir me muestra que pasado y el futuro, que se nos entremezclan en la posibilidad del progreso", comenzó expresando la exministra de Seguridad.

En este sentido, expresó: "Argentina tiene con qué salir adelante y eso me lo muestra Mendoza" y agregó: "Han hecho una provincia en donde la cultura del trabajo se siente. Una fuerza que se siente. Se siente que nosotros somos muchos más. Que tenemos muchas más posibilidades de tener un pueblo con mucha más producción y con una estructura productiva, que saque de nuestras fuerzas todo lo que tiene para dar, que nos animemos a destrabar las mafias y las burocracias que impiden que Argentina salga adelante”.

Las críticas hacia el kirchnerismo

Tirando un palito hacia el kirchnerismo, con fervor, sostuvo: "Basta de los que impiden que la Argentina crezca. Que todos los mendocinos sepan, dónde está esa traba, dónde está ese kiosco, dónde está la mafia. Y vamos contra ellos porque sino la Argentina se va a vaciar. Van a quedar solamente unos mafiosos en esta tierra. Y no lo vamos a permitir. Basta de privilegios, hasta que los privilegios lo tienen solo los dueños del país; no importan que sean funcionarios, empresarios o gremialistas. Basta de privilegios”.

Y concluyó con la idea: "Cada vez que se crea un puesto para alguien de la Cámpora, se destruyen 10 puestos privados para los trabajadores argentinos".

Los planes sociales

Por su parte, sobre los planes sociales opinó que "hay que sacarlos porque es el país de América Latina que más tiene" y que estos beneficios "destruyeron la cultura del trabajo. No me jodan con los planes sociales".

Finalmente expuso que para llevar a cabo este arduo trabajo se "necesita un gobierno que se anime a construir una institución tan fuerte, que haga la ley nuestro centro de vida", porque "tenemos zonas en donde no rige la ley, en donde no existe la propiedad privada".

Cabe destacar que el encuentro -en el que se gritaba la propuesta "Bullrich 2023"- estuvieron presentes, algunas organizaciones sociales, el partido demócrata progresista, el peronismo republicano, la propuesta participativa del PRO y los legisladores del mismo tinte político.