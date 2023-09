“Bajar la inflación no depende sólo de un gobierno, sino también de la la sociedad"

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) trabaja en un Plan Trienal (como el de 1973) en busca de un desarrollo equilibrado de la producción de bienes primarios y manufacturados, como así también una mejora sustancial de los servicios, todo acompañado de una mejora de la balanza de pagos y la impostergable baja de la inflación.

Marcelo Fernández, titular de la CGERA, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, fundamentó las bases de la propuesta.

“Si tenemos esos escritos por qué no rescatarlos, ponerlos arriba de la mesa, discutirlos y 'aggiornarlos' a los tiempos que hoy tenemos y que sea el eje de un plan productivo nacional, para que el empresario, el trabajador, la sociedad sepa hacia dónde va el país y que los que quieran cambiarlo tengan que pagar un costo político muy importante.”, dijo.

-En el tiempo que este plan estuvo en funcionamiento hubo ocho meses consecutivos de inflación cero. Argentina es cíclica, actualmente tenemos una inflación interanual de 124,4%, ¿es posible pensar que podemos llegar a tener meses de inflación cero como pasó en aquel momento en la historia argentina?

-Uno cuando habla no es puramente oficialista, sino que trata de decir la verdad y la verdad, muchas veces cuesta, duele y muchas veces cuando querés decir la verdad y sobre todo en un año político o de muchos intereses en juego, como en este momento que ocurre en Argentina, lo toman como que vos lo decís pro gobierno, partidario y no lo analizás. Hay 124% de inflación, ahora, ¿de cuánto partimos cuando empezamos a hablar de inflación que supuestamente tiene este gobierno? Partimos del 50%, quiere decir que si partiste de un 50% interanual y tenés un 124% aproximadamente estás hablando que tuviste un 150, 140% de inflación más que la que tuviste antes de la pandemia, la guerra y demás. Hoy el mundo está teniendo una inflación galopante, sobre todo por la emisión que tuvieron que hacer los países en el confinamiento entonces, nadie producía y los gobiernos tuvieron que asistir en su moneda a su población y sus empresas. Esto es también lo que tenemos que discutir, porque obviamente, si lo ves así en frío, es verdad, es un desastre, una debacle y habla de un gobierno que fracasó en esta cuestión, pero fracasó el mundo, si en EEUU saltaste del 2 al 8, imagínate para ellos es un horror.

-Sí, pero quizá en algunos otros países las bases han estado un poco más estables que en Argentina...

-Históricamente, pero ellos no tienen después los aumentos de salarios o paritarias para adecuar los salarios, si no preguntale a cualquier norteamericano o inmigrante y te va a decir que está ganando prácticamente lo mismo, pero ellos tuvieron un 8% de inflación, o sea 300% más y aumentaron los precios de los alimentos, de la vida, de los servicios y le pusieron un montón de impuestos, pero esto no justifica, es para aclarar y decir la verdad. Entonces, para bajar la inflación no depende solamente de un gobierno, tiene un gran factor de responsabilidad la sociedad junto con los medios, porque ahora se hizo exención de Ganancias, los aplaudimos, eso va al salario, le dimos 30 mil pesos a la gente por agosto y 30 mil por septiembre que el estado haciendo un esfuerzo fiscal como hizo con Ganancias nos ayuda y a las pymes nos da la mitad de ese aporte. Entonces, esto no es una responsabilidad solo de un gobierno, es responsabilidad de la sociedad, porque si hacemos como sector privado y el sector público de mejorar los ingresos de los salarios, tenemos que controlar que aquellos que son esenciales como en este caso los alimentos no aumenten los precios de manera descomunal como está ocurriendo, por ejemplo, el arroz aumentó un 46% y tiene todos insumos nacionales, por qué, porque hay escasez, entonces cuesta más, al contrario, tendría que costar menos, y no, como hay escasez lo retengo y lo vendo más caro, son las leyes de la economía liberal.

-¿Han tenido la posibilidad de hablar con los candidatos, presentar esta idea y debatir?

-Lo hemos hecho con los sindicatos, no vemos en esta vorágine una posibilidad, porque no hay un espacio político consolidado, fuerte, que pueda discutir en este momento este tema. Lo tiene que consolidar y seguramente será a futuro.