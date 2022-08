Asunción de Massa: "Corre desde atrás, no tiene mucho margen de maniobra"

Este miércoles Alberto Fernández le tomó juramento a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Guillermo Poch, tributarista y planificador fiscal, vertió su análisis: “Lo que se intenta, vamos a esperar a ver qué dice él, pero es la posibilidad de aplicar un anticipo por sobre lo que pagaban las empresas a cuenta del famoso impuesto sobre las rentas inesperadas".

Y amplió: "Técnicamente, puede ser cambiar porcentajes vinculados al impuesto a las ganancias. No se puede cobrar anticipos de impuestos que no existen. Pero lo que puede hacer es que a través de la AFIP aumentar el porcentaje de anticipo de impuesto a las ganancias en empresas o trabajar en mayores retenciones", pero "no es posible técnicamente, tendría que estar en vigor el impuesto para que se cree ese anticipo".

Pouch, expresó que "actualmente hace falta muchos recursos", por lo tanto, "deberíamos preguntarnos si conviene seguir aumentando la presión tributaria a las empresas existentes, tal vez habría que generar contexto para inversiones".

También hay que "comprender que en materia económica está basado mucho en la confianza. Si uno quiere que le vaya bien a la Argentina hay que generar plan a largo plazo, dar certidumbre y generar reglas muy claras".

Por lo tanto, "eso te lleva tiempo, Massa corre desde atrás. No tiene mucho margen de maniobra, pero tendría que generar rápidamente un aporte patriótico o algo a cuenta de gravámenes, eso ya se hizo en Argentina".

Para Pouch, "habría que pensar es que el campo nota que entre lo que recibe un agropecuario en otro país y un agropecuario en Argentina hay un umbral bastante importante", entonces, "hay que tratar de emparejarlo para el agropecuario, que esté dispuesto a ceder los granos o exportarlos para que generen divisas".

Lo que pasa es que "si hoy hacés análisis te dicen en tal país se cobra tanto y en Argentina tanto, eso lleva a tomar decisiones. Entonces lo que hay que hacer es ver dónde se puede modificar para que la gente tenga la voluntad de exportar".

Al consultarle si el nuevo ministro le tendrá que prestar mucha atención al dólar del campo, Pouch explicó: "Lo que hay que entender es que le tendrías que estar emitiendo algún bono y que en definitiva los bancos estén de acuerdo. Postergar la devolución del dinero, sería que los bancos aportan dinero contra un título –valor, pero vos diferís eso con lo que tenías un compromiso. Es extender un plazo de devolución del dinero, para darle fondos al Estado.

“Hoy Massa tiene una limitante tributaria porque estamos al tope de recaudación en la región. Por otro lado, tenés falta de dólares. Es un partido difícil de jugar, porque viene con una goleada interesante para remontar", concluyó.